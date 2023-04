Ce dimanche, lors du dernier quart de finale de Champions Cup, La Rochelle n'a pas tremblé pour écarter les Saracens à Marcel-Deflandre (24-10). Extrêmement solides dans le jeu au sol notamment, les Jaune et Noir ont profité de la réussite au pied d'Antoine Hastoy et d'un doublé de Tawera Kerr-Barlow pour faire la différence. Ils se qualifient pour les demi-finales de la compétition et affronteront les Chiefs d'Exeter.

La Rochelle reste dans la course pour défendre son titre. Après s'être fait peur le week-end dernier face à Gloucester, les champions en titre ont remis les pendules à l'heure face aux Saracens. Rapidement devant grâce à une pénalité d'Hastoy après 90 secondes de jeu, les Rochelais se sont montrés conquérants et ont su profiter de l'indiscipline anglaise dans un premier temps avant de trouver la faille par Kerr-Barlow à deux reprises et de tenir bon en défense.

Le match a d'abord tourné autour du pied d'Antoine Hastoy. Pénalisés à 10 reprises en première période (18 au total), les Anglais ont permis à l'ouvreur rochelais de marquer six points en cinq minutes. L'ancien Palois aurait même pu alourdir le score avec un poteau touché trois minutes plus tard. Très indisciplinés, les Saracens se sont donc mis dans la position du chasseur, sans pour autant disposer de bonnes cartouches et se sont remis trop souvent à la faute, offrant de nouveau trois points à Hastoy à la 24e minute.

Un Botia de gala

Dominateurs au sol et en mêlée, les Jaune et Noir se sont servi de la puissance de leurs avants pour aller inscrire le premier essai du match en fin de première période. Après plusieurs impacts, Kerr-Barlow a trouvé la faille, profitant d'une largesse défensive des Anglais, montés sur les extérieurs, pour offrir 13 points d'avance aux siens au moment de rentrer aux vestiaires. L'addition aurait même pu être plus sévère si la touche à cinq mètres de la ligne avant la mi-temps avait été mieux maîtrisée.

Après le repos, le match a repris sur les mêmes bases avec une pénalité contre les Anglais dès la première minute de jeu. Les débats se sont ensuite équilibrés et les deux équipes se sont répondu coup sur coup dans l'engagement, sans qu'aucun point ne soit marqué par l'une ou l'autre des équipes pendant 20 minutes. Un temps de jeu durant lequel La Rochelle a pu compter sur un Botia de gala, auteur de quatre récupérations au sol dans la partie.

C'est d'ailleurs le troisième ligne qui a trouvé l'ouverture pour offrir son deuxième essai à Kerr-Barlow et enflammé un peu plus un public rochelais déjà chauffé à blanc. Le Fidjien a su se jouer de Farrell pour prendre un intervalle à trente mètres de la ligne, puis servir son demi-de-mêlée venu au soutien dans les derniers mètres qu'il lui restait à parcourir jusqu'à la zone de marque. Avec 18 points d'avance, l'homme du match pouvait sortir sereinement du terrain, ovationné par tout un peuple.

Une défense hermétique

Les Saracens ne se sont pas avoués vaincus et ont continué de pilonner une défense jusque-là héroïque qui a fini par craquer sous les coups de boutoir des avants anglais. Mais deux minutes après que Mawi a marqué, les visiteurs se sont remis à la faute dans leur camp, offrant trois nouveaux points à Hastoy et ses coéquipiers. Malgré un matelas assez confortable de deux essais transformés d'avance, le public de Marcel-Deflandre a eu quelques sueurs froides après le carton jaune de Dulin et de nouveaux assauts anglais. Par deux fois, la défense rochelaise est parvenue à se mettre sous le ballon avant qu'un Saracens n'aplatisse, obtenant ainsi un renvoi d'en-but bienvenu.

Le carton jaune de Woolstencroft pour un déblayage très dangereux sur Skelton qui aurait pu valoir une sanction plus élevée, est venu entériner une rencontre dont le score aurait pû être plus sévère sans un léger en-avant sur une action conclue par Tanga à une minute de la sirène. Bien plus solide que la semaine dernière, La Rochelle retrouve le dernier carré de la Champions Cup où elle sera confrontée à Exeter. Un match qui se jouera au Matmut Atlantique de Bordeaux, dans une ambiance assurément survoltée.