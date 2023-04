Les quarts de finale de Champions Cup ont rendu leur verdict : les deux clubs français engagés Toulouse et La Rochelle ont assuré à domicile et ont décroché leur billet pour les demi-finales. Désormais, Toulousains et Rochelais se mesureront au Leinster et à Exeter. Voici le tableau complet des demi-finales de la compétition.

Ça y est, les quarts de finale de Champions Cup ont rendu leur verdict ! Il ne manquait ce dimanche plus que la confrontation entre La Rochelle et les Saracens pour connaître le tableau complet des demi-finales de la prestigieuse compétition. Et à Marcel-Deflandre, ce sont les champions en titre qui l'ont emporté assez aisément, face aux actuels leaders de Premiership. Grâce notamment à des pénalités d'Antoine Hastoy et un doublé de Tawera Kerr-Barlow, les Jaune et Noir ont concassé des Sarries dépassés. Vainqueurs 24 à 10 au final, ils rejoignent les demi-finales, dans lesquelles ils retrouveront un club anglais. Car oui, c'est Exeter qui est sorti vainqueur samedi de l'affrontement face aux Stormers. Puissants et impitoyables, les Chiefs ont tout simplement écrasé une équipe sud-africaine sans cesse sur le reculoir (42-17). La demi-finale entre le Stade Rochelais et Exeter se jouera au Matmut-Atlantique de Bordeaux. Retrouvailles entre le Leinster et Toulouse Dans l'autre affrontement qui sera particulièrement scruté le week-end du 29 et 30 avril, Toulouse et le Leinster se retrouveront pour une revanche de la demi-finale 2021-22. C'est encore une fois sur la pelouse d'Aviva Stadium de Dublin que les Irlandais recevront les Français. Les deux équipes ont fait forte impression dans le week-end : les Leinstermen ont terrassé Leicester (55-24), et les Toulousains ont dévoré les Sharks de Durban (54-20). Cet affrontement risque d'être de très haut-niveau... Un affrontement entre clubs français est donc possible en finale. Une finale qui se jouera... À Dublin ! Le programme des demi-finales de Champions Cup : Leinster - Toulouse (samedi 29 avril, 16h à l'Aviva Stadium de Dublin) La Rochelle - Exeter (dimanche 30 avril, à 16h au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle)