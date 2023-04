À l'instar de sa grande sœur, la Challenge Cup aura aussi ses demi-finales le 29 et 30 avril prochain ! Après des quarts de finales disputés pour la plupart, seuls Toulon, Benetton, les Scarlets et Glasgow restent en lice pour succéder au Lou. Le RCT, dernier représentant des clubs français et finaliste l'an dernier, recevra les Italiens.

Le RCT a pris sa revanche et veut maintenant aller au bout. Vaincus par Lyon en finale de Challenge Cup la saison dernière, les Varois ont dévoré le Lou en quart de finale de cette édition 2022-23 (48-23). Un succès qui leur permet d'avancer en demi-finale, où ils recevront à Mayol les Italiens de Benetton. Les Trévisans sont devenus les premiers Italiens qualifiés en demi-finale d'une compétition européenne, après leur succès sur Cardiff ce samedi (27-23). Cette demi-finale sera aussi une revanche, puisque les deux équipes s'étaient affrontées l'an passé lors des huitièmes de finale. Les Toulonnais l'avaient largement emporté (38-17). Scarlets - Glasgow pour une première en finale Dans l'autre partie de tableau, les Scarlets accueilleront Glasgow pour une place en finale. Les Gallois ont triomphé de Clermont lors d'un match dantesque vendredi dernier (32-30) et seront en pleine confiance. Mais face à eux se dressent des Warriors forts de leur succès sur les Lions (31-21) et qui voudront remporter une compétition dans laquelle ils n'ont jamais encore été en finale. Les demi-finales se joueront le 29 et 30 avril prochains, alors que la finale est programmée au vendredi 19 mai, à l'Aviva Stadium de Dublin. \u27a1\ufe0f Le tableau des demies de #ChallengeCup avec Toulon comme dernier représentant français ! \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f



Le programme complet des demi-finales de Challenge Cup : Scarlets - Glasgow (samedi 29 avril, à 18h30 au Parc y Scarlets de Llanelli) Toulon - Trévise (dimanche 30 avril, à 13h30 au stade Mayol de Toulon)