Christophe Urios est revenu sur la défaite clermontoise (32-20) face aux Scarlets. L'entraîneur de l'ASM a notamment pointé des défaillances tactiques et un manque de maîtrise d'une rencontre gagnable jusqu'à la 77ème minute.

Christophe, quel est votre sentiment à l'issue de cette défaite en quart de finale ?

Beaucoup de déception et de frustration. On est éliminé mais je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à perdre ce match. On ne fait pas une bonne entame, on est pris par la vitesse des Scarlets, on prend ce carton rouge en début de match... Mais on sent qu'on est plus fort qu'eux, on a beaucoup dominé en deuxième période. On a été très souvent en zone de marque sans réussir à scorer. Il y a un vrai travail à faire tactiquement. J'ai trouvé qu'on avait perdu la tête, on n'a pas joué sur nos points forts et on s'est compliqué la tâche. On s'est accroché, mais il nous a manqué de la réussite pour remporter cette rencontre. Il y a énormément de déception mais en même temps c'est une bonne expérience pour la suite.

\ud83d\udd35? En infériorité numérique pendant près d'une heure, Clermont s’incline en fin de rencontre face aux Scarlets et quitte donc la compétition.



En première mi-temps, les Scarlets marquent deux essais "casquette" alors qu'en deuxième période Clermont met à mal cette équipe galloise sans réussir à marquer...

Les Scarlets sont une équipe qui joue beaucoup mais ce qui est rageant, c'est qu'on leur donne tous les points ! Parce que tactiquement on sort du cadre, on met du rythme quand il ne faut pas, on ne joue pas assez avec nos avants... On a dominé physiquement mais nous n'avons pas eu la tête froide. Notre jeu au pied n'était pas très bon, des choix de pénalité que nous jouons à la main, proche des lignes on n'est pas organisé... Sans compter qu'on ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux.

Il y a quand même du positif à retenir de cette rencontre...

On avait une équipe très jeune il nous manquait pas mal de monde et effectivement j'ai trouvé qu'on a montré un bon état d'esprit et beaucoup de caractère. Mais quand des matchs de phase finale sont à notre portée, il faut les gagner.