Face à Gareth Dvaies (62 sélections), Baptiste Jauneau affrontera une figure du rugby gallois face aux Scarlets (vendredi, 21 heures). Un duel de générations qui doit permettre au jeune numéro 9 clermontois de prendre de l'expérience.

Baptiste Jauneau devra sortir les coups de griffe face à Gareth Davies. Ce vendredi, le jeune demi de mêlée clermontois affrontera une figure du rugby gallois, 62 sélections avec le XV du Poireau et trois matchs avec les Lions britanniques (2021). Éternel Scarlet, club avec lequel il a disputé plus de 200 matchs depuis 2009, Gareth Davies était déjà présent lors de la dernière rencontre face à Clermont, en décembre 2013. Techniquement, le profil du gallois se rapproche de celui de Baptiste Jauneau. Les deux demis de mêlée font la même taille et sont portés vers l'attaque. Constamment au soutien de leurs trois-quarts, Jauneau et Davies sont deux armes offensives de leurs effectifs.

Similaires dans leur style de jeu, un monde d'expérience sépare le Clermontois et le Lion. "International gallois... Je pense qu'il sera titulaire (rires). Ce sera un match sympa à jouer !" soulignait timidement le Béarnais. Car Baptiste Jauneau a tout à prouver à la fin d'une saison où il s'est révélé aux yeux du grand public. Le numéro 9 clermontois ne disputera que sa deuxième rencontre de phase finale, face aux cinq Tournois et deux Coupes du monde de Gareth Davies.

Je ne rejouerai peut-être ces équipes qu'une fois dans ma carrière

La fraîcheur de Baptiste Jauneau compte pour lui, à l'approche de ce quart de finale en terre galloise. "Ce sont des rencontres avec un énorme plaisir. C’est le charme des phases finales, cela reste des rencontres excitantes à jouer. Surtout en coupe d'Europe. Je ne rejouerai peut-être ces équipes qu'une fois dans ma carrière". Contre les Scarlets, Baptiste Jauneau devrait pouvoir compter sur un paquet d'avants à nouveau enthousiasmant, après deux grandes sorties face à Brive et Bristol.

Après douze ans d'hégémonie de Morgan Parra, et derrière l'expérimenté Sébastien Bézy, le jeune clermontois doit davantage cornaquer ses avants. "J’ai confiance en mes gros depuis le début de l’année, j’arrive de plus en plus à communiquer avec eux… je les suis ! Ils ont haussé le niveau sur les derniers matchs !" conclut Jauneau, avant de se frotter à l'une des références au poste de numéro 9.