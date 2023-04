Aussi discret que ferrailleur, Thibaud Lanen est devenu l'un des cadres de Christophe Urios, à Clermont. Le jeune deuxième ligne doit maintenant progresser ballon en main pour se faire une place au soleil.

Thibaud Lanen n'est pas le plus excentrique des Clermontois. Mais le jeune deuxième ligne n'en a que faire, lui qui enchaîne les matchs à haute intensité comme des journées de travail banales. Le Jaunard a joué 1233 minutes cette saison, dont 549 depuis l'arrivée de Christophe Urios, fin janvier. Le Lozérien de naissance a disputé six rencontres dans leur intégralité, preuve d'une endurance remarquable pour un deuxième ligne. "Quand j'ai débuté mes premiers matchs en professionnel, je ne pouvais pas clairement pas jouer autant (rires). Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de beaucoup jouer aussi parce qu'il y a pas mal de blessés en deuxième ligne" se remémore le Jaunard.

ᴄʟᴇʀᴍᴏɴᴛ ʀᴇᴀʟɪsᴇ ʟ'ᴇxᴘʟᴏɪᴛ à ʙʀɪsᴛᴏʟ ?\ud83d\udd35

Victorieux 26 à 33 sur la pelouse de @BristolBears les Clermontois décrochent leur billet pour les 1/4 de Finale de @ChallengeCup_

Un argument partagé par son entraîneur, mais qui loue surtout un "garçon surprenant avec une énorme capacité de travail". À vingt-cinq ans, Thibaud Lanen est conscient qu'il doit progresser sur ses prises de balle. Face à Brive et Bristol, le numéro 4 jaune et bleu a été bien plus en vue que ses prestations du début de saison. "C'est vraiment le domaine où je dois m'améliorer. Jono Gibbes m'a fait progresser sur mes attitudes en conquête et mes positions sur les ballons portés, et Christophe met plus l'accent sur le combat et le jeu avec ballon. Que ce soit l'un ou l'autre, ils m'ont fait progresser dans des secteurs bien précis et c'est très positif" explique le natif de Mende dont le destin aurait pu prendre une autre tournure dans sa jeunesse.

Bon, vous n'êtes pas Bakkies Botha, mais vous êtes bons

Élevé dans une famille de rugbymen, aux côtés de son frère jumeau Clément, Thibaud Lanen était tout proche de prendre la direction de Montpellier dès l'âge de quinze ans. Après des prestations remarquées en sélection du Languedoc, les deux jumeaux ont vite été pistés par le MHR, mais une virée en Auvergne a tout changé. "À cette époque, notre cousin jouait en moins de seize ans à l'ASM et il nous a dit de venir faire des tests. L'entraîneur nous a alors repérés et nous avons finalement rejoint Clermont parce qu'on supporte ce club depuis tout petit". Les jumeaux Lanen ont continué leur chemin vers le rugby professionnel jusqu'à la consécration en 2019. Clément, aujourd'hui troisième ligne de Massy, raconte avec humour les premiers pas du tandem dans le groupe clermontois.

Clément Lanen a rejoint Massy en début de saison. Icon Sport - Icon Sport

"Je me rappelle que je m'étais présenté en premier, Thibaud avait ensuite pris la parole pour juste dire "tout pareil" (rires). On a dit aux joueurs de l'équipe première qu'on était des deuxième ligne, ils étaient un peu étonnés car on n'était pas costaud ! Mais on voulait les rassurer en montrant qu'on savait sauter en touche et qu'on avait de bonnes aptitudes à ce poste. Après un entraînement à la touche, Benjamin Kayser est venu nous voir et nous a dit : "bon vous n'êtes pas Bakkies Botha, mais vous êtes bons"" se rappelle Clément. Séparés pour la première fois de leur vie, les deux frères s'appellent quasiment tous les jours et se retrouvent régulièrement à Clermont ou Massy.

L'un des futurs tauliers clermontois ?

À vingt-cinq ans, Thibaud Lanen a traversé, comme tous les Clermontois, un hiver difficile, conclu par le départ de Jono Gibbes. Le jeune deuxième ligne est aujourd’hui agacé de voir son club de cœur être relégué à la dixième place du championnat. Comme Baptiste Jauneau, Lucas Dessaigne ou Killian Tixeront, Lanen doit incarner l'avenir radieux du club auvergnat. "C’est excitant parce que les résultats ne sont pas très bons. On a tous à cœur de remettre Clermont en haut de l’affiche et de se relever après une saison où nous sommes quasiment hors course pour le top 6 mais avec une Challenge Cup à aller chercher" se rebiffe le Lozérien.

À deux mois de la fin de la saison, le discret casqué veut finir en beauté pour se projeter avec plus d'ambition dans un exercice 2023-2024 qui s'annonce plus musclé pour l'ASM.