Après la courte victoire des siens face à Gloucester, Ronan O'Gara n'a épargné personne... Éliminés au bout de la prolongation sur le terrain d'Exeter, les Montpelliérains ont regretté certaines décisions arbitrales. C'est notamment le cas du manager héraultais, Philippe Saint-André. Plus heureux, Toulousains et Lyonnais ont savouré leur qualification et s'attendent à un gros défi le week-end prochain. Voici le top des déclas du week-end !

"L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort" En infériorité numérique pendant plus de trente minutes, le MHR est tout d'abord revenu de l'enfer pour arracher les prolongations face à Exeter, avant de céder à la 100ème minute. Cruellement éliminés de la grande coupe d'Europe malgré un score final nul (33-33), les Montpelliérains peuvent nourrir d'énormes regrets. À l'issue de la rencontre, Philippe Saint-André n'a pas épargné l'arbitre de la rencontre Andrew Brace : "Je trouve l’expulsion de Zach Mercer très sévère, on nous refuse trois essais, sur l’action George Bridge on juge sa passe en avant alors que c’est un défenseur qui le contre… On a l’habitude de dire en rugby que l’arbitre a toujours raison, même quand il a tort... Ce dimanche il a eu très souvent tort…" "Pas capables de prendre le titre de grand favori" Les Rochelais se sont fait très peur. Malmenés par Gloucester sur la pelouse de Deflandre, les Maritimes ont attendu les dernières secondes pour faire la différence grâce à un essai de Teddy Thomas. En conférence de presse, le manager charentais, Ronan O'Gara n'a pas épargné les siens : "On n’est pas capables de prendre le titre de grand favori. C’était un match piège après la défaite de Gloucester à Newcastle. Ils ont joué pour leur vie, c’est normal quand tu joues contre le tenant du titre. C’était le match pour sauver leur saison. S’ils avaient gagné, cela n’aurait pas été un accident." "Toulon, c’est l'adversaire parfait pour nous" Longtemps bousculés, les Lyonnais se sont difficilement défaits du Stade français du côté de Jean-Bouin. En quart de finale, les joueurs de Xavier Garbajosa vont croiser la route du Rugby Club toulonnais. Le demi de mêlée rhodanien, Baptiste Couilloud a déjà hâte d'être à Mayol : "Oui, ça va être la revanche de la revanche, de la revanche (rires). C’est une des meilleures équipes de France. C’est l’adversaire parfait pour nous." "Thomas Ramos est un joueur de classe mondiale" Le Stade toulousain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup face aux Bulls de Pretoria. Étincelant depuis plusieurs semaines, Thomas Ramos a encore une fois été un des grands artisans de la victoire toulousaine. Auteur d'un 100% face aux poteaux, Ramos a été encensé par son manager à l'issue de sa prestation : "Il a une confiance qui lui permet de faire des choses de très haut niveau. Pendant longtemps, il s’est posé la question de savoir s’il était un joueur de classe internationale. Je pense qu’il est parti pour en être un de classe mondiale."