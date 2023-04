Encore une fois étincelant face aux Bulls, Thomas Ramos ne laisse pas grand monde indifférent en ce moment. À l'issue de la rencontre, son manager Ugo Mola est revenu sur la prestation de son arrière, avec des mots sincères mais également une petite pointe d'ironie au moment d'évoquer l'avenir de l'international français.

Thomas Ramos marche sur l'eau en ce moment. Exceptionnel avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, le Tarnais d'origine a été à son niveau face aux Bulls de Pretoria. Il a encore été un des meilleurs Toulousains sur la pelouse.

Alors en conférence de presse, Ugo Mola a été interrogé au sujet de son arrière. Le manager haut-garonnais a été élogieux à propos de son buteur : "Il a une confiance qui lui permet de faire des choses de très haut niveau. Pendant longtemps, il s’est posé la question de savoir s’il était un joueur de classe internationale. Je pense qu’il est parti pour en être un de classe mondiale. C’est aussi dans les grands matchs qu’on voit les grands joueurs. J'espère que la semaine prochaine face aux Sharks, on en verra encore plus !"

Des mots forts de la part de Mola, qui avait débuté sa prise de parole avec un petit sourire aux lèvres et une pointe d'ironie pour évoquer son avenir et celui de l'ancien Columérin : "Thomas, c’est le coach du terrain. C’est un garçon brillant qui pourrait prendre ma place et je pense qu’il la prendra dans pas longtemps !"

Ironie du sort, l'intéressé attendait son tour derrière la porte de la salle de presse. Au moment de s'installer devant le micro, il avouera "n'avoir entendu que la moitié des mots" de son coach, lui aussi souriant et un petit peu menteur sur le coup...

Thomas Ramos a encore été auteur d'un 100% au pied. Icon Sport

7 sur 7 face aux poteaux pour Ramos

Sur la lignée de ses performances avec l'équipe de France, le Mazamétain d'origine a été un des grands artisans de la victoire haut-garonnaise face aux joueurs de Pretoria.

Pas dépaysé sur la pelouse du Stadium, il est a créditer d'un 7 sur 7 face aux poteaux, et se sera montré effecace dans le fond de terrain.

Après avoir joué 80 minutes, l'interéssé n'est pas trop inquiet quant à son état physique au moment d'attaquer la dernière ligne droite de sa saison : "J’ai été suspendu pendant cinq semaines en début de saison, donc je suis plutôt frais… (rires). J’ai passé quelques week-ends sur mon canapé donc j’ai eu le temps de me reposer. C’est vrai que j’ai pas mal joué ces dernières semaines mais la petite coupure qui m’a été accordée la semaine dernière m’a fait le plus grand bien. Je me sens bien, tout simplement."