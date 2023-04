Élu logiquement homme du match, le demi de mêlée Baptiste Couilloud a apprécié la réaction de son équipe, après un début poussif, pour décrocher la qualification pour les quarts de finale de Challenge Cup. Et s’est montré ravi de retrouver le RCT la semaine prochaine...

Comment expliquez-vous être aussi mal entré dans le match ?

Mine de rien, passer d’une compétition à une autre, c’est quand même un peu particulier. On a beau dire ce que l’on veut, à ce stade de la compétition, les ambitions des équipes ne sont pas clairement affichées. Aujourd’hui, c’était le cas pour les deux équipes. Et des deux côtés, on a eu un peu de mal à entrer dans la partie. L’intensité était vraiment faible. Durant la première période, ce n’était pas du beau rugby. Sur le terrain, on s’est vraiment fait ch… Rares ont été les phases de jeu qui sont allées au bout. Et je pense qu’on a commencé à se réveiller, aussi bien le Stade français que nous, après la mi-temps. On a eu besoin de se dire certaines choses à la pause. Clairement, on se faisait malmener dans les rucks car nous ne mettions pas d’intensité. C’est bien que nous ayons su réagir et montrer un autre visage en seconde période. Et surtout en fin de rencontre.

Avez-vous le sentiment d’avoir toujours été en réaction durant cette rencontre ?

C’est exactement ça et c’est problématique. Le retard au tableau d’affichage qu’on a pris durant la rencontre, il a fallu le rattraper. Si nous n’avions pas pris ce petit coup derrière la tête en première mi-temps (carton jaune de Veradamu + essai de pénalité), on ne se serait pas réveillé. On a vraiment eu besoin de se dire les choses à la pause pour qu’on montre un autre visage. On doit accentuer notre capacité à entrer dans les matchs avec plus d’intensité. Parce que ça ne passera pas tous les week-end de cette façon.

Lyon s'extirpe du piège parisien et s'impose à Jean-Bouin dans une fin de match complètement folle !



Plus d'infos : https://t.co/Zvbk0nXSXK pic.twitter.com/WxGc3dUV0J — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2023

Vous allez encore retrouver Toulon, cette fois-ci en quart de finale…

Oui, ça va être la revanche de la revanche, de la revanche (rires). C’est une des meilleures équipes de France. C’est l’adversaire parfait pour nous. En gagnant aujourd’hui, on va enfin rentrer dans cette compétition. Une compétition qui va avoir une autre saveur. Une saveur un peu particulière. Nous avions besoin de ça pour prendre conscience de ce que ça peut représenter pour nous. L’an passé, nous avons déjà eu cette chance-là. Les victoires sur les rencontres à élimination directe ont toujours une saveur particulière.

Vous allez revenir à Jean-Bouin dans un mois en Top 14 pour une rencontre peut-être décisive pour la qualification. Ce succès peut-il avoir une incidence psychologique ?

Les quarante points d’aujourd’hui sont anecdotiques. Nous avons marqué quinze points dans les dernières minutes de la rencontre. Franchement, ça a été serré tout le match. Et à la 60e minute, personne ne savait de quel côté ça allait basculer. Il me semble donc important de rester humble après cette qualification. Dans un mois, ce sera un match dans un contexte complètement différent. Et ce sera bien plus intense que ce que l’on a connu aujourd’hui. Aucun doute là-dessus.