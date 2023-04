La LNR a annoncé aujourd'hui le calendrier de la saison 2023-2024 avec notamment une tournée pour le XV de France en Argentine en juillet 2024.

Le XV de France connaît déjà son programme pour l'année 2024. Les hommes de Fabien Galthié se rendront en tournée en Argentine pour y disputer deux rencontres face aux Pumas, les 6 et 13 juillet 2024, comme l'indique la LNR après avoir dévoilé les grandes dates de la saison 2023-2024. Pour rappel, les Bleus s'étaient rendus au Japon à l'été 2022 et disputeront cette année quatre matchs de préparation en vue de la Coupe du monde 2023.

La France invaincue face à l'Argentine depuis 2016

Ces dernières années, les Pumas réussissent plutôt bien au XV de France puisque les Bleus n'ont plus perdu face aux Argentins depuis 2016 et... une tournée estivale à Tucuman (Argentine). La dernière rencontre entre Français et Pumas avait donné lieu à une victoire française (29-20), en novembre 2021.