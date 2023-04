La LNR a confirmé ce lundi que la saison 2023-2024 du Top 14 débuterait dès le 19 août avec trois journées jusqu'à la Coupe du monde. Le championnat reprendra dès le lendemain de la finale du Mondial, le 29 octobre.

La saison 2023-2024 de Top 14 est déjà lancée. La LNR a dévoilé ce lundi le calendrier de la prochaine saison qui débutera le 19 août. Les équipes du championnat de France batailleront trois journées de suite avant de faire une pause à l'occasion de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Mais le Top 14 reprendra très vite ses droits avec une quatrième journée programmée dès le lendemain de la finale du Mondial, soit le 29 octobre.

Les clubs de Pro D2 seront eux bien sur le pont pendant le Mondial 2023 "avec plusieurs journées en semaine (J4 mercredi 6 et jeudi 7 septembre, J5 mardi 12 et mercredi 13 septembre, J6 mardi 26 et mercredi 27 septembre, J8 mercredi 18 et jeudi 19 octobre) permettant ainsi la meilleure exposition possible du rugby" indique le communiqué de la LNR.

Une saison compressée et une finale à Marseille le 29 juin

En 2024, les clubs du Top 14 devront jouer trois journées de doublons durant le Tournoi des 6 Nations : France - Irlande (3 février), France - Italie (24 février) et Galles - France (9 mars). Les barrages se dérouleront lors du week-end du 18 juin, les demi-finales le 22 juin à Lille et la finale une semaine plus tard au stade Vélodrome de Marseille.