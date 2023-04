En février 2022, "France 2023" lançait la "Mêlée des Choeurs", qui offrait la possibilité à 7000 enfants du pays de chanter les hymnes des nations avant les matchs de la Coupe du monde. Depuis, le projet a selon nos informations connu quelques changements majeurs, déclenchant la colère de certains parents…

Il y a un peu plus d’un an, France 2023 lançait, au Stade de France et en marge du France-Irlande remporté par les Bleus (30-24), la "Mêlée des Choeurs". Ce jour-là, Claude Atcher, alors toujours aux commandes du GIP, et Jean-Michel-Michel Blanquer, l’ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports, posaient donc la première pierre d’un projet d’envergure : celui-ci prévoyait d’offrir à plus de 7000 jeunes, répartis en 26 choeurs de 300 participants, l’opportunité unique de participer à la Coupe du monde en interprétant sur la pelouse les hymnes nationaux qui retentiront pendant la compétition.

Depuis ? Des dizaines de répétitions ont eu lieu à travers la France mais selon nos informations, la "Mêlée des Choeurs" a pourtant récemment connu un sacré coup d’arrêt, laissant certains de ses participants pour le moins désemparés. Olivier Mallet, le père de l’un d’entre eux, explique : "Au début de l’année scolaire, l’école de mon enfant (dans la région de Lyon, N.D.L.R.) a été retenue pour participer à la "Mêlée des Choeurs". Mon fils, jeune rugbyman, m’a donc appris, ravi, s’être aussitôt inscrit à la chorale." Pendant les pauses déjeuners, et à raison d’une fois par semaine, les choristes ont donc répété, sept mois durant, les quatre hymnes prévus pour chacun des groupes de travail de la "Mêlée des Choeurs". "La prof de musique de l’école a même décidé d’élargir le projet pédagogique en greffant d’autres hymnes : le Flowers of Scotland, l’hymne japonais…" Chaque fois, les choristes étaient rassemblés à 300 dans un gymnase de la banlieue lyonnaise, la séance étant toujours encadrée par des représentants de l’Opéra Comique de Paris.

Des enfants démotivés, déçus, tristes et en colère...

Mais ? "Il y a quelques jours, poursuit M. Mallet, mon fils est rentré décomposé à la maison. On venait d’ annoncer aux enfants qu’ils ne chanteraient pas sur les pelouses, quand bien même ils auraient toujours la chance d’assister à un match de la compétition en tribunes, comme c’était prévu à l’origine." Les raisons alors évoquées sont diverses mais celles retenues par les enfants et leurs parents sont les suivantes : les stades ne seraient pas équipés du matériel de sonorisation adapté pour retransmettre en direct les voix des choeurs et les 200 enfants pourraient endommager la pelouse...

Dès lors, les hymnes seront enregistrés au préalable (en mai et juin) avant d’être diffusés au coup d’envoi des rencontres. "Dans la foulée, on a reçu un email de la part de la prof de musique, laquelle était mortifiée par la situation. Elle nous disait que nos enfants rentreraient probablement tristes, déçus, démotivés ou en colère à la maison -pour mon enfant, je coche les quatre cases- mais qu’ils ne seraient finalement pas sur la pelouse. Je n’ai pas aimé qu’on prenne les enfants pour des idiots et ai donc décidé, aujourd’hui, de rendre publics ces comportements. On ne fait pas miroiter ça à des enfants si on ne peut, in fine, honorer sa parole." Olivier Mallet conclut ainsi : "Nous, parents, avions évidemment pris des places pour assister à la prestation de nos enfants. Aujourd’hui, je ne sais même pas si le match que j’avais ciblé sera celui auquel assistera mon fils..." Contacté par nos soins, France 2023 n’a pas souhaité commenté cette information.