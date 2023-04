Dominés en première période, les Saracens s’en sont remis à un doublé de Max Malins et une grossière erreur de Rhys Webb pour renverser la tendance et s’imposer à domicile face aux Ospreys (35-20) ce dimanche. Les Anglais se qualifient pour les quarts de finale de la Champions Cup où ils affronteront les champions en titre, le Stade rochelais.

Longtemps, les Ospreys ont cru à l’exploit au StoneX Stadium, l’antre de Saracens, qu’ils ont dominé pendant plus d’une heure, mais alors que les Anglais venaient de prendre les commandes pour la première fois du match sur une pénalité d’Owen Farrell (23-20, 64’), Rhys Webb a offert l’essai de la victoire aux Saracens. Sur un ballon sorti dans ses 22 mètres, le demi de mêlée gallois a voulu jouer la touche rapidement mais il a vu sa passe être intercepté par Duncan Taylor qui a filé aplatir entre les perches (30-20, 71’). Une victoire sur le tard pour les Saracens qui se qualifient pour les quarts de finale de la Champions Cup pour y affronter La Rochelle dimanche prochain.

Avantage Ospreys à la pause

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Ospreys avec un essai de Michael Collins sur la première incursion des Gallois dans les 22m adverses (3-7, 13’). Bien servi par son demi de mêlée, Keiran Williams a transpercé la défense anglaise avant de fixer son vis-à-vis pour décaler parfaitement son arrière qui a conclu cette opportunité de la plus belle des manières. Dominateurs, les Gallois ont fait parler leur puissance pour prendre le large dix minutes plus tard. Sur un énorme plaquage d’Ethan Roots, Rhys Webb a récupéré le ballon pour servir son pilier Nicky Smith qui a progressé ballon en main sur plus de 30 mètres avant de servir Justin Tipuric, finalement repris à un mètre de la ligne. Dans la foulée de cette action, c’est Keiran Williams qui a été trouvé sur l’aile droite et a plongé dans la zone d’en-but pour le deuxième essai des Ospreys (3-14, 25’).

Les Gallois se sont ensuite montrés beaucoup trop indisciplinés et c’est l’auteur du deuxième essai, Keiran Williams, qui a fait les frais des nombreuses fautes en récoltant un carton jaune juste avant la pause (38’). Une supériorité numérique dont ont profité les Saracens pour recoller au score avec l’essai de Max Malins en bout de ligne qui a allongé le bras pour éviter le retour de la défense (13-14, 40+3’).

Max Malins renverse le match

Au retour des vestiaires, Owen Williams a redonné un peu d’air aux Gallois grâce à deux pénalités (13-20, 53’) mais Max Malins a une nouvelle fois permis aux Saracens de recoller au score. Sur un coup de pied rasant d’Alex Goode, Ben Earl s’est montré le plus rapide à la réception du ballon et le troisième ligne a pu servir son ailier qui a filé une nouvelle dans l’en-but pour s’offrir un doublé (20-20, 58’). La physionomie du match a alors changé avec des joueurs de Saracens qui ont mieux tenu le ballon, un Owen Farrell précis au pied et une défense qui a joué en avançant.

Un cocktail qui a mené à l’erreur cruciale de Rhys Webb et l’interception de Duncan Taylor pour l’essai. Les Saracens se sont même offert le luxe de valider leur victoire sur un dernier ballon porté, conclu par Tom Woolstencroft qui a aplati, bien aidé par son paquet d’avant (35-20, 79’). Les joueurs des Saracens se sont fait peur mais l’essentiel est assuré pour eux avec cette qualification. Un gros morceau les attend maintenant avec ce déplacement à La Rochelle, le tenant du titre, dimanche prochain à 16 heures.