Ce dimanche, Montpellier a connu une défaite cruelle sur la pelouse d'Exeter, au terme d'un match dantesque (33-33). Une rencontre au scénario fou, dont le résultat final s'est joué lors de prolongations aussi folles que le reste de la partie. Un duel qui, au final, a été le symbole des huitièmes de finale de cette édition de Champions Cup.

Longtemps, il a été difficile de croire à un retour de Montpellier au score sur la pelouse du Sandy Park. Pourtant devant grâce à une entame de match exceptionnelle, les Héraultais ont craqué en cours de match, encaissant quatre essais et se retrouvant huit points derrière les Chiefs à un quart d'heure de la fin. La victoire était, à ce moment-là, encore plus inenvisageable en sachant que le si important Zach Mercer avait été sévèrement expulsé et que les Cistes s'étaient vus refuser trois essais après arbitrage vidéo. Oui, mais voilà, grâce à un essai de Nouchi et surtout à une relance incroyable depuis leurs propres 22 mètres, les hommes de Philippe Saint-André ont obtenu une balle d'égalisation bien après la sirène, grâce à un superbe grattage de l'héroïque Louis Carbonel.

Exeter égalise à la dernière seconde et se qualifie aux dépends de Montpelliérains incroyables de générosité. #EXEvMHR pic.twitter.com/wQVeCN0ofD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 2, 2023

Une pénalité de quarante mètres convertie par Garbisi plus tard, les Héraultais étaient de retour au front, pour disputer les fameuses prolongations. Un scénario fou, qui n'est pas sans rappeler celui qu'avaient déjà vécu les hommes de Philippe Saint-André l'an passé, face aux Harlequins. Mais contrairement à l'année dernière, la fin de l'histoire ne fut pas heureuse. Même si un essai de Carbonel avait donné un énorme espoir aux siens, les visiteurs étaient glacés par une réalisation de Yeandle en toute fin de partie. La transformation de Joe Simmonds mettait un terme à ce match complètement fou, à l'image de ceux qui l'ont précédé dans le week-end.

Les Sud-Africains impressionnants

On n'évoquera pas ici les rencontres de Challenge Cup, même si certaines valaient leur pesant de cacahuètes. On pense à l'incroyable succès de Glasgow face aux Dragons (73-33), à celui des Lions face au Racing 92 (51-28) ou encore à la superbe fin de match entre Bristoliens et Clermontois (26-33). Mais en Champions Cup, on pense davantage à la qualification arrachée in extremis par le champion en titre rochelais, grâce à un essai en toute fin de match de Teddy Thomas. Les gars d'O'Gara se sont souvent cassé les dents sur une équipe de Gloucester solide, mais ont pu pousser un grand ouf de soulagement.

Après le match, les Rochelais, présentés comme largement favoris face au club anglais, n’en menaient pas large.https://t.co/g0LJ1BrXRf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 2, 2023

Il faut aussi mentionner que les Sud-Africains ont impressionné. Sharks et Stormers ont véritablement fessé deux des équipes réputées solides dans l'hémisphère nord : le Munster et les Harlequins. Pour les premiers ? Ce sont tout simplement 50 points qui ont été passés à des Irlandais impuissants. Les mecs du Cap ont eux infligé un 32-7 aux Anglais, incapables de rivaliser, en cours de partie. Et si la fin de match des coéquipiers de Joe Marchant était folle, avec trois essais en trois minutes, le score final était en fait trompeur (32-28).

Cette saison encore, la Champions Cup amène sa dose de suspense, et ce n'est pas prêt d'être fini...