Grosse performance des Clermontois ! Opposés aux Bears de Bristol, les Jaunards se sont offert une qualification en quarts de finale de la Challenge Cup grâce à un succès 33-26. Damian Penaud qui faisait son retour sous le maillot clermontois, a inscrit un essai. En face, Semi Radradra a marqué mais a dû quitter ses coéquipiers sur blessure.

Ce vendredi soir, l'ASM Clermont Auvergne, en huitième de finale de la Challenge Cup face à Bristol, était (très) attendue. Reversée de Champions Cup en janvier après un début de campagne européenne manquée, elle devait une revanche à ses supporters. Avec le retour de Damian Penaud dans ses rangs, le club puydomois abordait cette rencontre dans de bonnes dispositions, d'autant qu'ils restaient sur une victoire face à Brive dans le derby du Massif central. Pour autant, ce premier match couperet de la saison n'a pas débuté sur les chapeaux de roues à l'Ashton Gate Stadium. Pendant vingt bonnes minutes, les deux équipes ont cafouillé leur rugby, sans vraiment parvenir à mettre du dynamisme dans leurs attaques et à mettre la défense adverse à défaut.

C'est finalement à partir de la 24e minute de jeu, lorsque Clermont a marqué son premier essai en force via Tomas Lavanini pour prendre les commandes 6-10, que cette partie s'est enflammée. Malgré la pluie, les artistes sont entrés en scène. D'abord, en magicien en chef, on trouvait Damian Penaud (6-17, 28e). Prenant le ballon dans un ruck aux 30 mètres, il effaçait un premier adversaire avant d'en éliminer, dans la foulée et dans un tout petit périmètre, deux autres sur un crochet dont il a le secret. Des arabesques lui ouvrant en grand les portes de la ligne d'en-but sous les perches. À ce moment-là, on disait qu'avec un joueur pareil, Clermont n'avait rien à craindre.

Semi Radradra marque un essai en se blessant, Damian Penaud double la mise

C'était sans compter sur Semi Radradra. À la suite d'un carton jaune adressé à Fritz Lee (32e) puis à un essai d'Harry Randall (34e, 13-17), le Fidjien remettait les Bears devant au score en offrant un soutien à l'intérieur de James Williams, qui avait percé plein axe (20-17, 38e). Seulement, dans la course, le centre de Bristol se blessait à une cuisse et devait laisser ses coéquipiers se débrouiller sans lui. Sur le renvoi, juste avant la sirène, Magnus Bradbury laissait s'échapper le ballon. Ramassé par Etienne Fourcade, il était ensuite aplati petit côté par George Moala (20-22, 40e).

Devant de deux longueurs à la pause, les joueurs de Christophe Urios menaient ensuite bien leur barque en seconde mi-temps grâce au pied d'Anthony Belleau (23-28, 57e). Finalement, l'ASM se mettait (quasi) définitivement à l'abri sur un second coup de génie de Damian Penaud. À 10 minutes du terme de la partie, l'ailier du XV de France, depuis son aile droite, prolongeait le ballon au pied jusque dans l'en-but des Anglais. là-bas, Naulago voulait laisser sortir le cuir en ballon mort... sauf que, à grande vitesse, le Clermontois venait aplatir le ballon juste devant lui et à quelques centimètres de la ligne de fin d'en-but. Un deuxième essai de grande classe offrant dix longueurs d'avance à l'ASM, qui n'avait plus qu'à gérer en fin de match. Revenue en sept points à quelques secondes du terme, Bristol donnait quelques sueurs froides aux Auvergnats, mais Bautista Delguy, après la sirène, poussait un adversaire ballon en main en touche pour offrir la victoire aux siens.

Pour la première fois depuis octobre dernier, Clermont gagne un match lors du stade Marcel-Michelin et, ainsi, composte son ticket pour les quarts de finale de la Challenge Cup : ce sera dès le week-end prochain sur la pelouse des Scarlets de Llanelli, tombeurs dans le même temps de Brive (19-7).