Fessé à Johannesbourg par une équipe étonnante des Lions de Johannesburg, le Racing 92 devra désormais compter sur le Top 14 pour sauver sa saison.

C’est une équipe atypique, cette franchise des Lions. Déjà, parce qu’elle ne ressemble en rien à ce que l’on pourrait attendre d’une formation sud-africaine. C’est vrai, quoi : elle n’est pas spécialement rigoureuse en conquête directe ; elle est moins disciplinée que ne le sont ses consœurs engagées en EPCR ou les Springboks eux-mêmes ; elle tape rarement au pied, est parfois incroyablement laxiste en défense et envoie du jeu comme personne, nom d’un homme ! Franchement ? On s’est régalé samedi soir, devant ce huitième de finale entre le Racing 92 et les Lions de Johannesburg : onze essais, près de quatre-vingt points et une rencontre qui, malgré la lourdeur du score, ne choisit vraiment son vainqueur qu’après l’heure de jeu.

Le Racing 92 trébuche lourdement face aux Lions et dit adieu à l'Europe...



Car convenez que ces Lions sont dingues, quand même : réduits à quatorze après le coup de coude de leur meilleur casseur de plaquages (le Congolais Emmanuel Tshituka) sur Louis Dupichot, les coéquipiers de l’ancien soldat rose Willem Alberts (38 ans) n’ont pourtant jamais changé leur fusil d’épaule, mettant le feu au terrain dès que l’occasion s’en présentait, multipliant passes, relances et « off-loads » aux quatre coins de la pelouse. Savaient-ils qu’à près de 2000 mètres d’altitude, à l’Ellis Park, les Racingmen finiraient bien par exploser en vol ? On le jurerait, oui.

Des Lions affamés

A ce jeu-là, on retiendra donc les performances XXL du flanker Ruan Venter, un numéro 7 de 2 mètres et 120 kg détonnant de puissance, de l’ailier Edwyn van der Merwe aux appuis dingues, du demi de mêlée Sanele Nohamba à la gestion si juste ou du monstrueux pilier droit Asenathi Ntlabanye (1,82m et 153 kg), sorte de Ben Tameifuna du High Veld. Connaissait-on ces joueurs-là avant ce huitième de finale ? Avouons-le, non.

Les Lions ont fait le spectacle dans leur antre. Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Mais on pourrait très bientôt entendre à nouveau parler d’eux avec, sur leurs épaules, un tout autre maillot, si vous voyez ce qu’on veut dire. "On savait qu’on pouvait battre ces Racingmen et on savait qu’on pouvait les battre de beaucoup, disait d’ailleurs Ruan Venter, homme du match, au micro de nos confrères de Super Sport. Nous avons fait preuve d’un énorme caractère".

Face à Bordeaux, un enjeu majuscule…

Le Racing, vous dites ? Largement remanié après la victoire dans le derby francilien la semaine dernière, il s’est battu pendant plus d’une heure avant de craquer -et de bien craquer, d’ailleurs- sous les déferlantes des félins d’en-face. A Johannesburg, le jeune pilier gauche Thomas Moukoro, auteur de deux essais, a une nouvelle fois prouvé faire partie des grands espoirs du club quand Warrick Gelant, prophète en son pays, fut dangereux sur chacun des ballons qu’il eut à négocier. Pour le reste, rien de délirant...

Secoué en Afrique du Sud et probablement privé de Wenceslas Lauret pour de très longues semaines (le capitaine francilien est sorti touché au genou), le Racing a désormais un seul objectif en tête : le championnat de France. Et en vue de la qualification, la prochaine réception de Bordeaux-Bègles à Paris-La Défense-Arena s’annonce en tout point capitale…