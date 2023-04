Les Franciliens quittent cette compétition par la petite porte après un lourd revers subi face aux Lions (51-28) à l'Emirate Airline Park. Pourtant les visiteurs bénéficiaient d'une supériorité numérique après l'exclusion définitive de Tshituka en première période. Las, le Racing 92 connaîtra trop de largesses défensives pour espérer continuer sa route dans cette épreuve.

Si Laurent Travers avait décidé de procéder à un joli remaniement de son groupe, il n'était pas interdit de penser que les Franciliens pouvaient nourrir quelques ambitions dans ce duel sans pression face aux joueurs de Johannesbourg. Il n'en fut rien. Dominés par des Sud-Africains largement dominateurs, les Racingmen disent adieu à la Challenge Cup dès les huitièmes de finale après leur lourde défaite (51-28).

Les Lions démarraient en trombe, d'abord par Louw, auteur d'une interception fatale sur une passe flottante de Volavola (7-0, 5 ème), puis de Van Der Merwe sur une merveille d'utilisation en contre et à la concrétisation les jambes du rapide ailier pour faire mouche (12-0, 8 ème). Le ton était semble t'il donné, mais c'était sans compter sur la réaction immédiate des visiteurs. Moukoro ira en terre promise après un bon travail de sape de ses coéquipiers en guise de retour (12-7, 11 ème). La confrontation est ouverte, les franchissements se compilent et le scénario demeure inconnu.

Le Racing 92 trébuche lourdement face aux Lions et dit adieu à l'Europe...



Jusqu'à l'attitude de Tshituka coupable d'un raffut avec le coude sur le cou de Dupichot. Carton rouge pour le flanker et inversion dans la foulée des éléments. Sauf que Maxwane ira à l'essai après un joli travail de son ouvreur Lombard (20-7, 22 ème). Mais Moukoro fêtera dignement sa première titularisation, en profitant d'une brèche après un ruck puissant (20-14, 28 ème) pour contenir le tableau d'affichage et espérer un retour au tableau d'affichage. Une approche vaine après un essai refusé à Taofifenua pour une faute de main de Volavola au tout début de l'action. La punition ne tardait guère avec le massif Venter qui emportait tout sur son passage pour planter un quatrième essai dévastateur avant la pause (27-14, 40 ème). Les visiteurs allaient-ils mettre à profit cette supériorité dans le deuxième acte ?

Les Lions en mode rouleau-compresseur

Mais l'écart était trop conséquent. Malgré un essai de Volavola après un joli slalom dans la défense (27-21, 48 ème), l'espoir était donc de courte durée. Louw (53 ème) et Lombard (55 ème) assenant coup sur coup deux magnifiques essais où les lignes arrières se distinguaient aisément (41-21, 56 ème). Taofifenua aura beau réduire la marque sur un crochet dévastateur (41-28, 59 ème), les Sud-Africains accéléraient encore et toujours par Nohamba en chef de file (48-28, 67 ème) et le doute n'était plus permis. Une démonstration de puissance collective, et des Français au final pas invités au festin offensif malgré tout proposé.

Les Lions n'ont pas démérité, après un âpre duel et des circonstances de jeu défavorables. Les troupes d'Ivan Van Rooyen se hissent en quarts de finale de l'épreuve et croiseront la route des Glasgow Warriors avec des qualités de robustesse incontourbables. De quoi donner du piment à une saison qui s'annonce pleine entre la Currie Cup et l'URC.

Pour les Franciliens, place au Top14. La campagne européenne fut largement déficitaire, et le repêchage tronqué au final dans la Challenge Cup, une médiocre confirmation des limites dans ces éditions. Focus sur la suite avec un appétit retrouvé après le succès face au Stade Français et d'autres ambitions à s'emparer avec la venue de l'UBB très prochainement à la Paris La Défense Arena. Une saison à sauver en quelque sorte pour les hommes de Laurent Travers.