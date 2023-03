C'est le dossier chaud du moment sur le marché des mutations : où jouera Josua Tuisova la saison prochaine ? Engagé par un précontrat avec le Racing, le centre-ailier fidjien, actuel joueur du Lou, envisage de prendre une autre direction. Voici les derniers développements.

Depuis la révélation sur ce site de la volonté de Josua Tuisova de se désengager du Racing 92 pour donner une nouvelle orientation à sa carrière, le dossier n'a eu de cesse d'animer l'actualité en coulisses. La situation du centre ou ailier fidjien du Lou est sujette à de nombreuses tractations et spéculations. On fait le point.

Peut-il encore aller au Racing 92 ?

Sur le papier, oui. Josua Tuisova est lié au Racing 92 par un précontrat de trois ans, signé en octobre dernier. Mais le champion olympique de Rio a fait savoir qu'il ne souhaitait plus rejoindre les Hauts-de-Seine pour des raisons qui seraient d'ordre personnel. Un tel cas de figure s'est déjà produit par le passé. Un revirement est envisageable à condition de s'acquitter du paiement de la clause libératoire.

Josua Tuisova affole le marché !!!https://t.co/Ke2cjIt33o — Midi Olympique (@midi_olympique) March 27, 2023

De nombreuses sommes ont été évoquées. Selon nos informations, elle serait de 360 000 €. Le Racing 92, très ambitieux pour l'avenir, tente encore de convaincre l'intéressé, une de ses recrues phares, d'honorer son engagement et l'a encore récemment relancé. Jacky Lorenzetti et ses collaborateurs ne s'avouent pas vaincus et pourraient revenir à la charge.

Peut-il rester à Lyon ?

Le revirement de Josua Tuisova n'a pas laissé insensible l'encadrement sportif du Lou, comme évoqué il y a dix jours dans Midi Olympique. Comment pourrait-il en être autrement au regard de la qualité du joueur et de son importance au sein du collectif rhodanien ? Le joueur lui-même aurait ouvert la porte à la poursuite de sa carrière du côté de Gerland. Reste la faisabilité de l'affaire. Et en l'occurrence, le dossier est plus que complexe, de par ses considérations financières mais aussi en raison des étroites relations entre les décideurs lyonnais et franciliens.

"On a regretté le choix de Josua de quitter notre club en novembre dernier, a réagi dans Le Progrès le président Yann Roubert. Mais on l'a accepté. Aujourd'hui, on n'a pas les cartes en mains et on se contente d'observer la situation." L'hypothèse d'une prolongation au Lou n'est pas à écarter - d'autant plus qu'il reste une place à pourvoir au niveau des lignes arrière - mais elle n'est, à ce jour, pas prioritaire.

Quelles sont les nouvelles pistes le concernant ?

Informés des intentions de Josua Tuisova, de nombreux clubs sont récemment venus au renseignement. Une évidence au regard des qualités du joueur et, chose non négligeable, de son statut de Jiff. Il faut aussi dire que la clause libératoire n'est pas non plus dissuasive. Toulon et Clermont semblent, à l'heure actuelle, les plus avancés pour tenter de récupérer le centre-ailier. Comme évoqué lundi et confirmé par Le Progrès, Josua Tuisova est même censé rencontrer, en ce milieu de semaine, les recruteurs du RCT pour évoquer un possible retour sur la rade. L'ASMCA, désireuse de frapper fort, est entrée en contacts avec ses conseils.

Et ailleurs ? Montpellier, qui avait eu un temps le Fidjien dans le viseur, a d'autres chantiers à mener sur le front des transferts. Quid de La Rochelle, qui avait aussi formulé une offre à l'automne ? Le sujet aurait été évoqué en interne. De là à passer à l'action ? À tous points de vue, les jours à venir vont être déterminants pour la suite de ce qui pourrait de plus en plus ressembler à un feuilleton.