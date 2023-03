Transferts - Ce pourrait être un des feuilletons du printemps. Selon nos informations, Josua Tuisova (29 ans, 17 sélections) serait désormais réticent à prendre la direction du Racing 92 cet été alors qu'il avait signé un précontrat avec le club francilien en fin d'année dernière. Le centre ou ailier fidjien aurait fait connaître sa position à ses conseillers et souhaiterait prendre une autre direction.

En octobre dernier, le Racing avait réussi à attirer le trois-quarts de stature internationale qu'il recherchait en obtenant l'engagement de Josua Tuisova, reconnu comme un des centres-ailiers les plus performants au monde. Reste que, cinq mois plus tard, la venue de l'actuel fer de lance de l'attaque lyonnaise pourrait être remise en cause.

Selon nos informations, le Fijdien souhaiterait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Peut-il pour autant changer de destination ? L'affaire n'est pas des plus simples, évidemment, compte tenu des considérations financières et de l'ampleur de ce recrutement pour l'ambitieux Racing 92. Son désengagement passerait par le paiement d'une clause à six chiffres.

Un club du Top 14 déjà à l'affût

Les premiers remous, en coulisses, autour de ce dossier auraient déjà éveillé l'intérêt d'au moins un club concurrent. L'ancien Toulonnais pourrait-il rester au Lou, sinon ? Sur le papier, c'est une hypothèse parmi d'autres tant le Fidjien est précieux au sein de l'effectif rhodanien (huit essais en quatorze matchs cette saison). Affaire à suivre.