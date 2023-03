L'émission hebdomadaire Des Mauls et Débats se penche sur le cas du RC Toulonnais. C'est l'enseignement de cette 21e journée : si l'essentiel des forces vives est disponible, le groupe de Pierre Mignoni et Franck Azema représente un sacré morceau.

Dans Des Mauls et Débats, l'enseignement du week-end vise à mettre en lumière les performances à l'extérieur de La Rochelle et Toulon. Si nous savions les Maritimes capables de ce genre d'exploits, du côté de la Rade, les hommes de Franck Azema et Pierre Mignoni étaient clairement outsiders au vue de la dynamique lyonnaise. Les Varois se relancent complètement dans la course à la phase finale. Gare à eux, s'ils abordent cette fin de saison au complet.

Avec Manon Moreau, Vincent Bissonnet et Jérémy Fadat.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros