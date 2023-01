FAITS DIVERS - Ce mardi de nombreux joueurs du Stade toulousain et du XV de France ont rendu visite au jeune Mathias Dantin, victime d'un grave accident, suite à un mauvais plaquage le 14 décembre dernier. Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Julien Marchand étaient présents pour réchauffer les cœurs.

Mathias Dantin, 17 ans, est devenu tétraplégique après être mal retombé suite à un plaquage subi le 14 décembre dernier au cours d’un match scolaire. Plusieurs joueurs du Stade toulousains et internationaux ont donc tenu à lui apporter leur soutien.

Antoine Dupont, Romain Ntamack, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Cyril Baille, Matthis Lebel, Alexandre Roumat, Sofiane Guitoune et Alban Placines étaient présents.

Ils se sont tous rendus au chevet de Mathias Dantin dans sa chambre d'hôpital à Toulouse. Les joueurs ont offert un maillot dédicacé et ont passé un moment précieux avec le jeune homme.

Sur ses réseaux sociaux, le Stade Bagnérais raconte qu'en voyant les nombreuses photos épinglées sur le mur de la chambre, Julien Marchand aurait remarqué que les cheveux de Mathias avaient bien poussé et lui aurait donc proposé de faire venir le coiffeur du Stade toulousain. Une attention qui est allée droit au cœur des parents de Mathias qui confient : "Il y avait énormément de bonheur, d'admiration et de fierté dans les yeux de notre fils".

Dans nos colonnes, les parents de Mathias Dantin ont donné des nouvelles de leur fils : "On l’oublie quand on n’y est pas confronté directement mais la tétraplégie ne concerne pas seulement les jambes et les bras. Elle implique aussi les organes vitaux. Mathias est encore dans la phase où tous les matins, ses médecins se demandent dans quel état de santé ils vont le trouver. Sa situation progresse mais n’est pas stabilisée.", expliquent-ils.

Pour rappel, suite à cet accident, le rugby à l'école (UNSS) a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.