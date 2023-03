TOP 14 - Léo Coly a signé une fin de match précieuse qui a permis aux Montpelliérains d’inverser le cours de la rencontre, samedi, à Perpignan (22-23). Côté catalan, si la paire Lemalu-Oviedo a eu un impact incontestable, l’indiscipline a coûté cher, à l’image des fautes répétées de Seilala Lam.

Les tops



Nicolas Janse Van Rensburg

Le troisième ligne a été un des grands acteurs de la victoire héraultaise. Son hyperactivité et ses qualités dans le jeu aérien ont longtemps permis aux visiteurs de rester dans la partie. À la fin, les mauls des Cistes ont fait la différence. Le Sud-Africain a été le Montpelliérain qui a le plus plaqué; aussi (11). À ses côtés, Zach Mercer s’est démultiplié, comme à son habitude.

Léo Coly

Entré en jeu en deuxième période, Léo Coly a eu une part prépondérante dans le succès montpelliérain. Sa roublardise, sur une pénalité vite jouée aux 5 mètres, a été un des tournants du match. Dans les instants clés de la rencontre, l’ancien Montois a été d’une grande justesse.

[TOP 14] Quel multiplex de folie avec trois victoires à l'extérieur ! Toulon intègre le top 6 alors que Perpignan entre dans la zone rouge \ud83d\ude31



Pour revivre les matchs et découvrir les réactions ainsi que les comptes-rendus de chaque match, rendez-vous sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/t8lThIWpIW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023

Genesis Mamea Lemalu

Le numéro 8 est un des hommes en forme de ce début d’année à Perpignan. Après une première mi-temps mitigée, au cours de laquelle il a parfois été pris en défaut en défense, chose rare, le Samoan a effectué une deuxième période détonante et décisive. Sa charge sur 50 mètres qui a amené l’essai de Joaquin Oviedo a enflammé Aimé-Giral (42e). Sept minutes après, il a fait parler son explosivité et son sens de l’opportunisme derrière une touche à 5 pour marquer à son tour. Avec huit défenseurs battus, il a été un cauchemar pour les défenseurs héraultais.

Joaquin Oviedo

C’est ce que l’on appelle un choix de composition payant : régulièrement utilisé en sortie de banc pour apporter sa vitalité sur les fins de match, Joaquin Oviedo avait été aligné à Mamea Lemalu en troisième ligne. Bien a pris à l’encadrement sang et or. Le Puma a livré une partie épatante. Il était partout : on l’a vu inscrire un essai au relais de Mamea Lemalu, il a franchi à deux reprises, a battu treize défenseurs et a plaqué à tour de bras (16). Son abattage aurait mérité un meilleur dénouement.

Les flops



Seilala Lam

Quelle débauche d’énergie du talonneur. Ses plaquages désintégrants sur Bastien Chalureau ont notamment fait vibrer Aimé-Giral. Mais son engagement a eu un revers : le Samoan a écopé de trois pénalités. L’indiscipline a été une des raisons de la défaite in extremis de l’Usap. Si sa responsabilité ne paraît pas directement engagée en tant que lanceur, l’alignement catalan a perdu plusieurs munitions.

Bastien Chalureau

Le deuxième ligne international a livré une prestation en demi-teinte. Si son engagement n’est pas à remettre en cause, il a été souvent pris à défaut : il se fait arracher un ballon par Jake McIntyre, manque deux plaquages dont un à l’origine de la chevauchée de Genesis Mamea Lemalu et a coûté une pénalité.

Jan Serfontein

Le centre sud-africain ne gardera pas un souvenir impérissable de sa 100e sous les couleurs du MHR. Peu en vue balle en main, en grande partie du fait de l’activité de la paire Taumoepeau-De La Fuente qui l’a bien contenu, il n’a aussi pas eu son rendement habituel en défense. Avec deux plaquages manqués et deux pénalités concédées, son bilan est négatif.