Top 14 - Le Champion de France en titre montpelliérain réussit le hold-up parfait de la 21e journée à Aimé-Giral en s'imposant en toute fin de rencontre (22-23) contre Perpignan dans un match où il a été mené pratiquement 80 minutes. Le MHR entretient ainsi ses rêves de top 6. Pour l'Usap, c'est un coup d'arrêt dans la course au maintien après 4 victoires en 5 matches malgré le bonus défensif.

Montpellier en visite à Perpignan, c'est la rencontre méditerranéenne des équipes aux spirales inversées. Alors que l'USAP chasse le maintien en Top 14 avec 4 victoires lors des 5 dernières journées, Montpellier, Champion en titre, rêve encore de phase finale malgré une série de 4 défaites lors de ses 5 dernières sorties nationales. Et c'est le club local qui démarre le mieux la rencontre. L'envie est là, les impacts font mal, des deux côtés mais les Catalans s'installent dans la moitié héraultaise et ne lâchent pas prise.

Après des pertes de possession échangées, l'USAP frappe d'entrée avec un essai de son pilier Arthur Joly en conclusion d'un bon mouvement. Crossdale part de sa moitié de terrain sur l'aile gauche est fait d'énormes différences avant de repasser par l'axe dans les 22m adverses. Pratiquement sous les poteaux, Tedder renvoie le jeu au large à gauche vers De la Fuente qui transmet sur un pas à l'intérieur pour son pilier et l'ouverture du score (5-0, 6').

Des initiatives brouillonnes et une touche défaillante

Dans ses premières minutes, l'envie affichée par les deux clubs ne donne pas un match de qualité. Trop de ballons perdus, les turnovers s'enchaînent souvent lors d'une même phase de jeu et les occasions d'essais ne sont pas si nombreuses. L'indiscipline n'est pas criante mais Paolo Garbisi et Tristan Tedder peuvent se répondre au jeu des pénalités (8-3, 13'). Il n'y aura plus de points inscrits dans ces 40 premières minutes. La domination de l'USAP est pourtant incontestable mais les grosses difficultés connues en touche apportent un gros bémol à un ensemble positif. Les lancers non droits se succèdent et les Catalans ne peuvent enfoncer le clou.

Comme un symbole, avant la pause, Tristan Tedder trouve le poteau sur la seule occasion concrète de prendre des points au pied. Menés 8-3 à la pause, les Héraultais s'en contentent largement de ce différentiel de 5 points contre eux tant ils ont été incapables de leur côté de mettre la défense de l'USAP en danger. Seules quelques initiatives de Cobus Reinach ou d'Anthony Bouthier ont apporté un peu de vie à leur attaque.

L'USAP revient fort après la pause

La causerie de la mi-temps par David Marty et Patrick Arlettaz porte ses fruits d'entrée au retour des vestiaires. Les débuts de périodes sont un fort pour ces Perpignanais qui marquent en moins d'une minute leur deuxième essai de la rencontre par leur flanker Joaquin Oviedo après un travail monumental de Pelepele Lemalu et un bon relais de Sadek Deghmache (15-3, 43'). Mais alors que la domination des Catalans semble partie pour durer tant les Héraultais sont battus dans l'engagement, la réaction du Champion frappe sans qu'on s'y attende. Et c'est le capitaine Bouthier qui relance son équipe avec une course en contre tel un funambule sur l'aile gauche. Serfontein est utilisé en soutien pour lancer un Reinach lancé à hauteur et voilà le MHR revenu au près (15-10, 47').

Piqués au vif par ce contre assassin, les Perpignanais ne marquent pas de temps d'hésitation et repartent à l'attaque dans les 22m de Montpellier. Pour une fois, la touche décisive est réussie et Pelepele Lemalu profite de ce bon alignement pour parcourir les 5 derniers mètres tout en puissance (22-10, 50'). En raison du rapport de force depuis pratiquement une heure de jeu en faveur de l'USAP, le point de bonus offensif apparaît alors comme un objectif à aller chercher d'autant plus que les Catalans ne l'ont encore jamais obtenu à Aimé-Giral cette saison. La pénalité réussie par Garbisi réduit certes la marque (22-13, 53') mais pas les ambitions légitimes des Perpignanais.

Le banc du MHR fait la différence

La fin de rencontre est finalement délicate pour l'USAP qui ne parvient plus à faire de différences concrètes. Les remplacements nombreux des deux côtés sourient davantage aux Montpelliérains et leur banc étoffé. Léo Coly à la mêlée et Louis Carbonel passant à l'ouverture insufflent de bonnes initiatives offensives. En face, Tuilagi et Lemalu quittent le terrain après de gros matches et laissent un vide. Sur une action anodine dans les 22m de Perpignan, deux fautes s'enchaînent côté USAP et Léo Coly en profite pour jouer seul et à la main une pénalité aux 10 mètres. Son essai relance totalement le MHR et la fin de match (22-20, 72'). Voilà le Champion, mal en point il y a peu, proche de réussir un gros coup.

La pression se fait de plus en plus forte dans les dernières minutes et l'occupation du terrain est en faveur des Héraultais. La faute interdite intervient à la 77e minute et Paolo Garbisi, passé premier centre, réussit la pénalité. Le 100% au pied de l'Italien a pesé lourd dans ce résultat (22-23). Montpellier mène au score pour la première fois du match et au moment où cela compte le plus, au moment du coup de sifflet final. La dernière occasion catalane est gâchée sur un en-avant à 10m de la ligne d'essai, après la sirène. Montpellier gagne le match qu'il ne fallait pas perdre pour accrocher le top 6 en fin de saison et pouvoir défendre son titre. Perpignan prend le point du bonus défensif après être passé proche de la victoire voire du bonus offensif. La difficile course au maintien est toujours d'actualité pour l'USAP.