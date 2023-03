TOP 14 - Le manager catalan était évidemment déçu après le revers subi par l’Usap face à Montpellier (22-23), ce samedi. Après avoir mené de dix points, ses troupes ont fini par craquer. La faute à la solidité héraultaise sur les basiques et à un manque d’efficacité côté sang et or. Et revoilà les Catalans relégués à la treizième place...

Quel sentiment vous laisse cette défaite cruelle, subie dans les toutes dernières minutes ?

C’est une grosse déception. Ça frustre car l’énergie de l’équipe a été remarquable. Il y a eu de la qualité aussi. Tout le monde a été au rendez-vous dans l’engagement, que ce soit les joueurs ou le public. Mais il a manqué de la sérénité en conquête, on s’est fait arracher trop de ballons également… En face, il y avait le champion de France qui avait fait un objectif majeur de ce match. Malgré ça, on était devant à 3 minutes de la fin. Et on a eu la balle de match.



Vous avez eu de nombreux temps forts mais il vous a manqué de l’efficacité. Comment l’analysez-vous ?

Contre une défense comme celle du MHR, on sait que l’on ne peut pas marquer sur toutes les occasions. L’équipe avait fait suffisamment le job pour gagner sans être à 100 % d’efficacité ni à 100 % dans les détails. Après, oui, il a manqué de l’efficacité, de la continuité dans le jeu et de la précision en conquête : les trois mis bout à bout, ça fait un peu trop. Mais sur l’équilibre attaque-défense, c’était un de nos meilleurs matchs. C’est d’autant plus con d’avoir perdu.

À la fin, leurs mauls vous font très mal. On a le sentiment que vous n’avez pas réussi à trouver la clé pour les contrer...

On est toujours dans l’entre deux sur ces phases-là : faut-il sauter pour contester, écrouler dès le début ? C’est ce petit manque de précision par moments dont je parlais. Après, on sait que les Montpelliérains sont très performants sur ce secteur, c’est une de leurs forces. On n’a pas vu un MHR surprenant ce soir. Ce n’est pas péjoratif mais il a été à l’image de ses forces : très dur au contact, capable d’arracher des ballons, bon sur les mauls, solide en défense. Si vous regardez la photo, les Montpelliérains sont plus gaillards que nous. Il n’y a pas besoin d’être polytechnicien pour le voir. Et même si on s’y attendait, ils sont allés à la lutte au sol encore plus que d’habitude.



L’opération comptable est doublement négative ce soir entre cette défaite et les victoires de Castres et Pau...

On a pris un point. Ils seront tous importants jusqu’au bout. Nous sommes toujours en course pour l’objectif du maintien. On le veut très fort, le public aussi. S’il faut passer par la finale d’access, on le fera... On a une grande force, c’est qu’on ne se prend pas pour d’autres. On n’a jamais visé le top 6. On ne sera pas déçu si on passe par l’access, on sera déçu si on ne se maintient pas.