TOP 14 - En difficulté ces derniers mois dans l’exercice des tirs aux buts, l’ouvreur transalpin du MHR Paolo Garbisi a signé un 100 % sur la pelouse d’Aimé-Giral pour offrir à son équipe une victoire qui lui permet de continuer à croire en ses chances de qualification.

Cette année, le MHR a un petit problème avec ses buteurs. Après un bon début de saison dans l’exercice, Louis Carbonel a connu ces derniers mois quelques difficultés. Idem pour l’Italien Paolo Garbisi, qui a connu quelques douloureuses déconvenues d’après-match. On se souvient notamment de ce qui était sa dernière sortie avec le MHR avant le Tournoi des Six Nations : c’était la réception de Clermont au GGL Stadium et le Transalpin avait manqué quatre de ses coups de pied contre la formation auvergnate. Certes, cela n’avait pas empêché son équipe de s’imposer largement (34 à 6, victoire bonifiée), mais ce genre de contre-performance n’est jamais bonne pour la confiance d’un buteur. Surtout si celui-ci est international. 50 % de réussite, avouez que cela fait désordre…

[TOP 14] Quel multiplex de folie avec trois victoires à l'extérieur ! Toulon intègre le top 6 alors que Perpignan entre dans la zone rouge \ud83d\ude31



Pour revivre les matchs et découvrir les réactions ainsi que les comptes-rendus de chaque match, rendez-vous sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/t8lThIWpIW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023

Fort heureusement, l’Italien n’a pas perdu confiance. Et c’est en grande partie grâce à lui et en son 100 % au pied que le MHR s’est imposé d’un tout petit point sur la pelouse d’une Usap qui lui a pourtant donné une leçon de jeu, à défaut d’une leçon dans la conquête directe. Garbisi a notamment passé la transformation qui, pour la toute première fois de la partie, de prendre l’avantage au score à la… 77ème minute !

« Cette dernière pénalité, il fallait la vivre comme les autres »

Et pourtant, la pénalité était totalement excentrée sur la droite… Mais l’Italien n’a pas flanché : « Je pense que je suis capable de buter. Même si j’ai manqué 4 ou 5 pénalités contre Clermont… Je ne suis pas un phénomène maintenant, et je n’étais pas nul avant. C’est toujours entre les deux. Moi, j’essaye de travailler pour le mieux, histoire d’être bon sur le terrain. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais j’aime buter. Moi j’aime bien être numéro 10. Et une des missions du 10, c’est de buter. C’est une chose que je dois bien faire et sur laquelle je m’applique beaucoup dans la semaine. » S’appliquer dans la semaine, c’est bien. Mais le faire devant plus de 14 000 personnes déchaînées, c’est autre chose : « Ca, c’est le tir au but. Après, il y avait du bruit pendant tout le match. Mais je ne m’attendais à rien d’autre en venant ici. J’étais déjà venu l’année dernière. Je savais comment ça allait se passer. Mais c’est quand même un plaisir de venir jouer ici parce qu’une ambiance comme ça, c’est vraiment cool. Cette dernière pénalité, il fallait la vivre comme les autres. Sinon, c’est comme cela qu’on se rate. J’avais passé tous mes coups de pied avant, donc je me suis dit qu’il fallait la vivre comme les autres. En revanche, cela aurait peut-être été plus difficile si j’en avais manqué une ou deux avant... »