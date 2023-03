TOP 14 - De retour après la trêve due au 6 Nations, Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants toulousain, a eu une pensée pour son troisième ligne qui manquera la fin de saison. Selon lui, l'ancien castrais réussira son pari et reviendra à temps pour la Coupe du monde.

Le Stade toulousain a payé un lourd tribut avec le Tournoi : des joueurs fatigués, mais surtout de nombreuses blessures dont certaines jusqu'à la fin de la saison. On pense évidemment à l'ancien castrais Anthony Jelonch, victime d'une rupture des ligaments croisés. Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants de Toulouse, a accueilli la nouvelle tout particulièrement : "Pour ma part, beaucoup de peine, de tristesse pour un joueur avec une telle générosité qu'il en a fini par se blesser sur un plaquage pour empêcher l'équipe de France de se prendre un essai. C'est malheureusement la dure réalité du haut niveau."

Blessé gravement à un genou contre l'Écosse, Anthony Jelonch a indiqué qu'il serait apte à la mi-août. Il espère donc pouvoir postuler pour la Coupe du monde. https://t.co/nW1VSVLJvB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 22, 2023

Pour autant, l'ancien troisième ligne croit en son joueur. Connu par sa puissance sur le terrain, le chelemard de 2022 fait aussi preuve d'une grande force mentale si l'on écoute son entraîneur : "J'ai discuté avec lui et c'est un joueur extrêmement déterminé. Il a d'ores et déjà commencé sa rééducation. Il veut être prêt pour le Mondial et le mental y aura une place déterminante."

Jean Bouilhou convaincu que Jelonch y sera

L'ancien de la Section paloise se veut encourageant pour son troisième ligne aile. Mieux, il est persuadé que le gersois saura avoir la force de caractère pour pouvoir faire partie de la liste des 33 du staff de l'équipe de France : "J'ai senti un joueur convaincu et à titre personnel, je pense qu'il va réussir à surmonter cette épreuve et postuler pour l'équipe de France."

S'il arrive à faire son retour à temps, ce ne sera à n'en pas douter un levier de motivation supplémentaire pour le champion de France 2018. Celui qui s'était imposé comme un incontournable sous l'ère Galthié joue désormais contre le chrono pour être de retour en pleine possession de ses moyens pour l'ouverture de la compétition, le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande.