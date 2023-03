Avant le derby tant attendu face au Castres Olympique, l'entraîneur des avants toulousains est revenu sur la préparation de ce match si particulier. Il a aussi évoqué les doublons, qui ont vu Anthony Jelonch être lourdement blessé et être forfait jusqu'à la fin de la saison.

Ce match face à Castres va servir de répétition avant le huitième de finale face aux Bulls ?

Il tombe toujours bien, il est au même endroit depuis trois ans. C'est toujours un match que l'on joue juste après le Tournoi. Il nous remet dans le bain de la compétition après un repos bien mérité.

Le contexte est bien différent de l'an passé, avec cette année une avance bien confortable. Est-ce que ça change votre préparation ?

On récolte les fruits d'une stratégie démarrée au mois d'août dernier. On a su trouver les bons ingrédients même s'il y a toujours des petits bémols comme ce match face à Toulon. Malgré tout, on a vu une équipe qui a su provoquer le jeu et retrouver son adn. L'année dernière, on avait fait jouer des joueurs qui venaient de réaliser le grand chelem, ce qui ne sera pas le cas ce samedi, à une ou deux exceptions près. Les joueurs qui sont restés à Toulouse ont su apporter leur pierre à l'édifice. Avant le Tournoi, on avait trois points d'avance et on le termine avec onze. Ça montre que l'équipe a su prouver sa valeur et a su accentuer notre avance au classement.

En face Castres vit une saison compliquée, est-ce que vous vous en préoccupez ?

Évidemment qu'on s'en préoccupe. On sait que pour cette équipe, battre Toulouse c'est ce qui peut lancer leur saison. On s'attend toujours à un match particulier, qu'on a du mal à remporter depuis plusieurs saisons. C'est un test de caractère là-bas, face à une équipe qui nous a battu en demi-finales l'an passé et qui nous a longtemps accroché au Stadium.

Même si vous comptez de nombreux absents, votre équipe semble bien se connaître grâce à cette période des doublons ?

Oui c'est sûr qu'ils ont joué ensemble pendant deux mois, on les a vus monter en puissance aussi physiquement avec un 6 Nations terminé par deux gros matchs. On espère les récupérer avec cette énergie-là, même s'il y a une différence sur les systèmes de jeu. L'équipe de France ne joue pas comme nous, mais on connaît l'intelligence de nos joueurs pour se réadapter.

Est-ce que cette avance au classement va changer votre gestion des internationaux ?

On a joué le jeu de l'équipe de France, on a rempli notre part du contrat je pense. Maintenant c'est à nous de récolter les fruits de tout ce travail engendré pendant plusieurs mois pour les deux phases finales qui nous attendent. On va mettre tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour que les joueurs internationaux, et les autres, arrivent à être au mieux pendant cette période. Ça se fera au fur et à mesure de notre avancement dans la compétition.

Est-ce que vous prenez en compte que la Coupe du monde peut déjà être dans la tête de certains ?

Comme le répète souvent Ugo (Mola, NDLR) : "le haut niveau appelle le haut niveau". On continuera à disputer de grosses rencontres mais on fera aussi le nécessaire pour qu'ils se reposent.

En entraîneur des avants, un petit mot sur les prestations de Thibaud Flament avec les Bleus ?

Comme tout le monde, on l'a beaucoup vu ces dernières semaines. Mais nous n'étions pas vraiment surpris parce qu'il avait montré de grosses performances avec nous. Il prend de l'ampleur petit à petit, c'est un joueur qui a découvert tard le haut niveau mais il est capable d'absorber énormément d'informations et le restituer très rapidement sur le terrain. Ça explique sa montée assez fulgurante de ces dernières saisons. Mais il n'a pas encore fini de nous étonner.

Ce qui se passe avec les Bleus est-il bénéfique pour vous ?

C'est évident. Les matchs à très haute intensité qu'ils vivent, Thibaud et les autres, où il y a très peu de temps d'arrêt, leur permet de prendre de l'expérience et ça nous servira plus tard dans la saison.

Quelle a été votre réaction pour la blessure d'Anthony Jelonch ?

Pour ma part, beaucoup de peine, de tristesse pour un joueur avec une telle générosité qu'il en a fini par se blesser sur un plaquage pour empêcher l'équipe de France de se prendre un essai. C'est malheureusement la dure réalité du haut niveau. J'ai discuté avec lui et c'est un joueur extrêmement déterminé. Il a d'ores et déjà commencé sa rééducation. Il veut être prêt pour le Mondial et le mental aura une place importante. J'ai senti un joueur convaincu et à titre personnel, je pense qu'il va réussir à surmonter cette épreuve et postuler pour l'équipe de France.