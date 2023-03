TOP 14 – Handicapé par une blessure au pied pendant plusieurs mois Rodrigo Bruni pourrait faire ses débuts avec Brive ce samedi sur la pelouse de Clermont. Le troisième ligne argentin (29 ans, 18 sélections) veut aider le CAB dans sa quête du maintien et a déjà un œil sur le Mondial...

Vous n'avez plus joué depuis le 17 septembre et un match avec les Pumas contre l'Afrique du Sud. La faute à une blessure au pied. Comment avez-vous vécu cette période ?

C'était très long. En tant que joueur, on veut toujours pouvoir jouer et être sur le terrain. Et puis, il y avait forcément un sentiment de frustration de ne pas pouvoir aider l'équipe dans ces moments difficiles. Mais la blessure fait partie de la carrière d'un sportif professionnel. Je me suis entraîné individuellement pendant quatre mois pour garder un bon état physique, même si les entraînements ne remplacent jamais les matchs. Je n'ai repris avec l'équipe que depuis quelques semaines. Je fais tout mon possible afin d'être prêt et en forme pour les prochaines échéances. Maintenant, je n'ai qu'une envie : jouer !

Aujourd'hui, quels sont vos objectifs ?

Je veux jouer un maximum de temps et de matchs et ainsi rattraper le temps perdu pendant ma blessure. Je dois me donner à fond pour aider Brive à se maintenir. C'est comme cela que je vais retrouver une bonne forme afin d'être prêt pour la Coupe du monde et le Rugby Championship. C'est aussi pour ça que la majeure partie des Argentins jouent en Europe.

Justement vous étiez en stage avec les Pumas la semaine dernière. Comment vous êtes-vous senti ?

Physiquement, ça a été assez difficile ! Mais en jouant, en enchaînant, je vais retrouver petit à petit du rythme et je me sentirai mieux. Être avec le groupe, ça fait toujours plaisir et ça permet de garder un lien en vue du Mondial.

Pourquoi avez-vous choisi de venir à Brive ?

C'est un vrai désir, voire un rêve de jouer en Top 14. C'est proche d'être réalisé. Je le découvrirai avec le sourire et l'envie de bien faire. Brive est le club qui s'est montré le plus intéressé et qui m'a reçu le premier. Et comme j'avais déjà des amis ici, tout s'est fait assez vite.

Quel rôle ont joué vos compatriotes Lucas Paulos et Axel Muller dans votre venue ?

Ce sont des Argentins mais ce sont surtout des amis. Cela change beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Ils ont joué aussi leur rôle important dans la signature.

Quid de votre avenir. Si le CAB était amené à être relégué, resteriez-vous en Corrèze ?

Je pense au maintien avant tout. Mon souhait est que le club reste en Top 14 et que je continue de jouer ici. Dans le cas contraire, je n'y ai pas pensé et je ne préfère pas me projeter sur ce cas de figure. Aujourd'hui, je veux seulement jouer du mieux possible avec Brive pour aider le club à se maintenir.