Zach Mercer toujours aussi puissant, le ratio d'essais d'Ethan Dumortier et Josua Tuisova, 7 matchs sans défaite pour les Palois face à l'Aviron bayonnais, les réussites du Racing 92 et de La Rochelle... Voici les chiffres à connaître avant la 21e journée du championnat !

0.67 : le ratio d'essais par matchs de Dumortier et Tuisova

Ne cherchez pas, il n’y a pas mieux en Top14 ! S’ils ne figurent en effet pas (pour le moment) sur la première marche des meilleurs marqueurs du Top 14 (occupée par le Palois Gailleton avec 9 essais), les flèches du Lou Ethan Dumortier et Joshua Tuisova présentent en effet le meilleur rendement au nombre d’essais par matchs joués. L’ailier du XV de France et la bombe fidjienne ont en effet franchi la ligne d’en-but de leurs adversaires à 8 reprises en 12 rencontres. Alors, sachant que Davit Niniahvili fait presque aussi bien (7 essais en 11 matchs soit un ratio de 0.64), on ne saurait trop recommander aux Toulonnais de se méfier...

4 : 100 % de victoire du Racing l’an passé

Si le Racing 92 a vécu une humiliation au match aller dans le derby parisien, force est de rappeler que la saison dernière, les joueurs de Laurent Travers avaient fait vivre un calvaire aux Stadistes. Les deux équipes se sont en effet rencontrées à quatre reprises (deux fois en Top 14, deux fois en Champions Cup).Et à chaque fois, ce sont les Franciliens qui l’ont emporté.

7 : matchs sans défaite face à l’Aviron

La Section paloise n’a plus perdu face à l’Aviron bayonnais depuis le 10 septembre 2005, restant sur 5 victoires et 2 nuls.

8 : les Rochelais engrangent depuis les fêtes

Avant d’aller défier l’UBB au Matmut, le club à la caravelle reste sur huit sorties consécutives en championnat sans match à zéro point. Cette série - la meilleure en cours en Top 14 - a débuté face à Bordeaux-Bègles, vainqueur à Deflandre le 23 décembre (8-12). Première des trois défaites rochelaises bonifiées.

76 : plaquages cassés pour Zach Mercer

Le troisième ligne centre anglais est décidément le tank du MHR. Après dix-sept matchs joués, Mercer compte pas moins de soixante-seize plaquages adverses cassés. Ne cherchez pas mieux, c’est le meilleur score de tout le Top 14. Cela donne une moyenne de 4,5 plaquages cassés par rencontre, un total non moins époustouflant.

