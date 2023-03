Alors qu'il a fait son retour il y a quelques semaines avec le Rugby Club Toulonnais, Mathieu Bastareaud s'est exprimé dans les colonnes de Var Matin. Le joueur aux 54 sélections avec le XV de France est revenu sur ses années bleues, avec une pointe d'amertume.

Mathieu Bastareaud a vécu une aventure contrastée avec le XV de France. Vainqueur du grand chelem en 2010 avec le maillot bleu sur les épaules, l'actuel joueur de Toulon a également connu les heures plus compliquées avec notamment la Coupe du monde 2015 et la débâcle face à la Nouvelle-Zélande.

Dans les colonnes de Var Matin, l'ancien centre devenu troisième ligne est revenu sur ses années en sélection, sans mâcher ses mots : "Avec Guilhem (Guirado), on aurait aimé avoir, sans faire offense à qui que ce soit, avoir le même encadrement que l'équipe de France actuelle. On sent qu'autour d'eux il y a un cercle virtueux que nous n'avions pas. À notre époque, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Tu faisais un mauvais match, voire moyen, tu sortais du quinze de départ et personne ne nous défendait."

La force de ce XV de France conquérant ? La stabilité : "On n'avait pas cette pression positive. On ne peut pas construire quelque chose quand on change tout le temps d'équipe. Aujourd'hui, les seuls changements qu'effectue le staff sont forcés."

"Danty est une référence dans le monde"

La qualité de cette équipe de France n'est plus à démontrer, depuis de longs mois. Et ce qui marque Mathieu Bastareaud, c'est la capacité des "remplaçants" à se mettre au niveau : "Il y a une grosse émulation dans ce groupe. Lorsqu'un joueur sort sur coaching ou sur blessure, celui qui entre est au même niveau. Les meilleurs exemples sont les performances de Flament et Aldegheri en lieu et place de Woki et Atonio."

Au centre de ces Bleus, on retrouve Jonathan Danty, qui a toujours été comparé au colosse Bastareaud : "Les gens ont fait des raccourcis simplistes car on était tous les deux centres et blacks. Aujourd'hui, Jonathan est une référence aussi bien en Top 14 que dans le monde. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce qu'il fait."

Non-sélectionné pour la dernière Coupe du monde, Bastareaud a pris sa retraite internationale le 19 juin 2019.