Métamorphosé depuis le début de l’année, l’ouvreur néo-zélandais sera titulaire face à Lyon, samedi à 17h00, malgré le retour de Dan Biggar dans le groupe varois. Un signe fort du staff dans un match important à la course au top 6. De quoi aussi laisser des regrets futurs sur la Rade, alors que son devenir se dirige vers La Rochelle.

Pour la première fois de son aventure toulonnaise, Ihaia West a été invité à s’exprimer devant la presse avant le choc face à Lyon, pour la 21e journée de Top 14. Ce n'est en rien étonnant. L’ex-Rochelais a pris de l’épaisseur sur sa terre d’accueil, et sur le jeu de son équipe lors des dernières sorties.

En quittant le champion d’Europe, le natif d’Havelock North n’a pas changé uniquement de maillot. Sa vie a été bouleversée au sens propre comme au figuré. Il a découvert un nouveau rôle avec la naissance de Taika James, son premier enfant. Il a découvert une région. Les us et les coutumes méditerranéennes sont bien différents de ce qu’il a pu connaître auparavant. Il a également été contraint de subir, malgré lui, le choix de ses dirigeants. Il a été le remplaçant désigné de "Loulou", Louis Carbonel minot chéri de la Rade, et d’Anthony Belleau. Au cours de la saison, le RCT a dégainé Dan Biggar pour suppléer un joueur en souffrance. C’était sûrement trop pour les épaules d’une seule personne.

Finalement, c’était peut-être quand tout le monde s’y attendait le moins, que West est redevenu Ihaia. Émancipé du départ de son concurrent gallois pour le Six Nations, le Néo-Zélandais a démontré qu’il n’avait pas perdu tout son rugby en l’espace de quelques mois. "C’était un début de saison compliqué pour lui car beaucoup de changements, de comparaisons et d’attentes, a analysé Franck Azéma, courant février. Il s’est affranchi de cela et il a continué de travailler. L’arrivée de Dan Biggar l’a boosté un peu, ça l’a stimulé."

Il a eu un déclic :

En interne, et même au sein du groupe, plusieurs personnes du Campus ont douté face aux piètres prestations rendues par l’ex-élément des Blues. Désormais, porté par un paquet d’avants plus en verve, et un Baptiste Serin qui excelle, Ihaia West est redevenu un chef d’orchestre efficace pour lancer les flèches autour de lui (Wainiqolo, Waisea, Kolbe…) : "Les mecs ne se rendent pas compte à quel point c’est un génie du jeu" , nous a assurés un habitué du Campus, voilà quelques semaines.



Swan Rebbadj, qui est passé devant les micros dix minutes après son partenaire, a aussi salué le retour en forme de son ouvreur. "Il a eu un déclic. C’est sûr et certain. Je n’ai jamais connu ça, mais ça doit être compliqué d’arriver d’un nouveau club, de changer ses habitudes. Il lui a fallu un temps pour s’acclimater. Il a appris. Mais, il a toujours été investi au sein du groupe."

Ihaia West débutait la rencontre contre le Stade toulousain Icon Sport - Icon Sport

Pour le bien de Toulon, le "génie" s’est donc enfin décidé à sortir de la lampe : "Je me sens simplement beaucoup mieux dans le groupe, s’est contenté l’intéressé. Collectivement, on n’a tous pas été à la hauteur au début de saison. Ces derniers mois, on a trouvé des automatismes dans le système. Tout n’est pas parfait, Il y a beaucoup de choses à faire pour progresser. Il y a la place pour faire mieux encore."

West est prêt à disputer "chaque match comme une finale"

Sur le synthétique lyonnais, West trouve, ce samedi, une surface qui sied à ses qualités. D’une manière logique, le staff varois a préféré assurer une continuité à la charnière au détriment de Dan Biggar, qui prendra place sur le banc. "Ce sont des matchs différents à jouer, a présenté le demi d’ouverture. On a plus le ballon dans les mains, on court beaucoup plus. J’aime jouer des rencontres comme celle-là. Je crains juste les chocs avec le gazon (rires). C’est un petit challenge pour nous. Mais moi, la vitesse et le fait de courir, ça me plaît."



Dans une situation délicate, Toulon aura besoin de leaders pour parvenir à forcer la porte du top 6. Face à un concurrent, les Varois seraient bien inspirés de poursuivre leur bonne dynamique (7 succès sur les 8 derniers matchs toutes compétitions confondues). "C’est une belle équipe, ils sont en confiance, et ils sont prêts à relever le défi, a insisté West. C’est un gros challenge, car les rencontres futures sont primordiales. On a conscience de notre situation. Le classement est serré, c’est presque une finale pour nous. En fait, oui, chaque match est comme une finale maintenant. "

Ihaia West ici sous les couleurs rochelaises, pourrait bien effectuer son retour chez les Maritimes Icon Sport - Icon Sport