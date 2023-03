Depuis janvier 2022, les Enseignes Casino s’associent au monde de l’ovalie au travers de leur partenariat avec Antoine Dupont et également la Fédération Française de Rugby (FFR) et ses Équipes de France féminines et masculines à XV et à 7. Dans cette continuité, elles renforcent leur engagement dans le rugby et décuplent leur visibilité en soutenant la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Pourquoi avoir mis ce partenariat en place ?

Tina Schuler (Directrice générale des Enseignes Casino) : C’est la continuité d’un engagement très fort dans le rugby. Nous étions déjà associés avec le capitaine de l’équipe de France, Antoine Dupont, mais aussi la Fédération Française de Rugby donc cela nous semblait logique de participer à notre manière à la Coupe du monde 2023 qui approche à grands pas. C’est l’événement de cette année avant les Jeux Olympiques en 2024.

Julien Collette (Directeur général du Comité d’organisation de la Coupe du monde de Rugby France 2023) : L’objectif pour le comité d’organisation de ce Mondial 2023 est d’être au plus proche de tout un écosystème français, sur l’ensemble du territoire. Nous avions l’ambition d’organiser la Coupe du monde des territoires et nous avons l’intime conviction que nous sommes en train d’y arriver. Sont mobilisés des partenaires publics, tous les clubs amateurs tricolores… toute la grande famille du rugby français d’une certaine manière. Les Enseignes Casino représentent réellement des valeurs que l’on veut porter. C’est-à-dire la proximité avec la population et l’implantation territoriale. C’est très important de pouvoir compter sur les Enseignes Casino.

Qu’est-ce que peut apporter cette association aux Enseignes Casino ?

T. S. : Cela vient nourrir nos valeurs, surtout au niveau de l’ancrage territorial. La spécificité du rugby est d’être très implantée localement et il est vrai que nous sommes leaders dans l’approche de proximité et du territoire français. Nous avons 125 ans d’histoire et tout a commencé de cette manière. Ce nouvel engagement des Enseignes Casino est un signe fort qui illustre notre volonté de promouvoir le sport en tant qu’élément indispensable à la qualité de vie, notamment sur le volet nutrition / santé.

Le fait que les Enseignes Casino soient Françaises a été un vrai atout dans l’esprit du comité d’organisation de France 2023 ?

J. C. : Évidemment, c’est une fierté de pouvoir bénéficier du soutien d’enseignes françaises. Parmi nos partenaires, énormément d’entre eux sont implantés dans l’Hexagone et sont leaders dans leur secteur. Dans notre esprit, le fait que les Enseignes Casino soient nées en province il y a 125 ans a effectivement facilité notre engagement. De plus, l’entreprise s’adresse à toutes les catégories de la population au travers de son offre commerciale. C’est important, cela permet à la marque France 2023 de rayonner au-delà du monde du ballon ovale.

Est-ce que le partenariat avec Antoine Dupont, officialisé en janvier 2022, était un premier pas vers la Coupe du monde 2023 ?

T. S. : Pour être honnête, on ne pensait pas, à l’époque, signer avec France 2023. Il y a un peu plus d’an, notre accord avec Antoine Dupont nous permettait déjà d’apporter notre soutien à la Coupe du monde mais également au XV de France. Mais depuis, il y a eu le grand chelem des Bleus et nous voulions aller un peu plus loin. Le comité d’organisation du Mondial nous a tendu la main et nous ne nous voyions pas refuser, alors que le capitaine des Bleus est déjà à nos côtés depuis de longs mois.

Existe-t-il des projets entre les Enseignes Casino et France 2023 pour les prochains mois ?

T. S. : Nous sommes en train d’y réfléchir. Le plus important était dans un premier temps de signer ce partenariat. Désormais, nous allons pouvoir travailler main dans la main pour, par exemple, mettre en place des animations dans nos magasins pendant la compétition. Nous avons de nombreuses idées !

J. C. : Vous savez, la Coupe du monde c’est 2,6 millions de spectateurs dans les stades qui viendront assister aux rencontres et 600 000 étrangers qui vont venir passer quelques jours en France pour suivre leur nation. Donc ce qui est important pour nous, c’est que tout ce beau monde vive une magnifique expérience durant le Mondial sur tout le territoire. De ce point de vue-là, les Enseignes Casino peuvent énormément y contribuer. C’est pour cela que nos équipes travaillent sur des projets dans ce sens.

Ressentez-vous l’excitation qui existe autour de cette Coupe du monde ?

T. S. : On ne peut pas la nier. Je pense que tout le monde attend le début de la compétition de pied ferme. Nous avons une belle équipe de France même si elle ne fera pas le grand chelem cette année. Ce XV de France fait tout simplement rêver. Il est combatif, représente vraiment les valeurs du rugby. Je trouve qu’il a réussi à conquérir le cœur des Français, qui pousseront fort derrière leur sélection.

J. C. : On ne peut que se réjouir de voir qu’il y a une vraie compétition entre plusieurs nations pour arriver en pleine forme à ce Mondial et tenter de soulever ce trophée. Les passionnés de ballon ovale sont très excités par l’enjeu sportif. Au fond de nous, on espère que la France ira au bout mais nous ne pouvons pas tellement nous avancer, ce sera très difficile. Au-delà du terrain, il y a surtout une envie de faire la fête durant la compétition et de profiter de cet évènement pour se rassembler. L’actualité n’est pas toujours très réjouissante donc si nous pouvons offrir un bon bol d’air à de nombreuses personnes, nous le ferons avec grand plaisir. C’est en tout cas un de nos gros objectifs.