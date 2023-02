Au stade Jean-Bouin, le jeu au pied de Joris Segonds et la grinta de Lester Etien ontoffert aux Parisiens, menés 14-0 après un quart d’heure, de s’offrir une belle remontada ! Du côté héraultais, Anthony Bouthier s’est montré fébrile en défense…

Les tops

Lester Etien

L’ailier du Stade français ne déçoit finalement jamais : bon sous les ballons hauts, agressif au plaquage, Lester Etien est surtout capable de se dégager de n’importe lequel des plaquages et l’a encore démontré à de nombreuses reprises, face à Montpellier. Mérite-t-il davantage que le quotidien du Top 14 ? Plus les semaines passent, plus on en est persuadé, oui…

Masivesi Dakuwaqa

Avait-on oublié à quel point le polyvalent fidjien était puissant balle en mains ? Peut-être… Toujours est-il que samedi après-midi, Masivesi Daquwaqa s’est rappelé à notre bon souvenir, perforant la défense parisienne à de multiples reprises, étant d’ailleurs à l’initiative des deux premiers essais des champions de France en titre, à Jean Bouin. Quelle santé, nom d’un homme !

Sitaleki Timani

Petit à petit, le géant australien, arrivé il y a quelques mois en provenance de Toulon et en la qualité de joker médical, prend ses marques au sein du collectif parisien. Samedi après-midi, face à Montpellier, il fit ainsi parler sa puissance balle en mains, faisant reculer le rideau héraultais à de nombreuses reprises. Quant à sa présence dans le combat collectif, elle n’est plus vraiment à démontrer…

Sitaleki Timani aura fait parler sa puissance durant cette rencontre. Icon Sport

Joris Segonds

S’il se fit transpercer par le Fidjien Masivesi Daquwaqa en début de rencontre, Joris Segonds fut parfait par la suite : excellent dans ses tentatives de tirs aux buts (douze points et 100 % !), il fut aussi très précieux dans l’animation du jeu, faisant souvent briller ses ailiers par de très longues passes millimétrées.

Les flops

Marco Tauleigne

Si son début de match fut plutôt convaincant, l’international français Marco Tauleigne sembla néanmoins rapidement baisser en intensité, au stade Jean Bouin. Moins percutant balle en mains qu’il ne l’est habituellement, il fut donc remplacé par l’ancien joueur de Carcassonne Clément Doumenc à la mi-temps de cette rencontre.

Anthony Bouthier

Si l’arrière international fut à créditer d’un bon début de rencontre, il fut en revanche coupable d’un plaquage raté sur Jeremy Ward en deuxième période, une faute qui permit aux soldats roses d’aplatir leur deuxième essai du match et, surtout, de prendre l’avantage au score pour la première fois de la rencontre.

Elliott Stooke

En retard sur quelques soutiens, peu présent balle en mains, le deuxième-ligne anglais du MHR Elliott Stooke n’a pas vraiment brillé samedi après-midi. Il fut d’ailleurs remplacé en début de deuxième période par Bastien Chalureau, libéré mercredi soir par Fabien Galthié, le sélectionneur national.