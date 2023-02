INSOLITE - Ce samedi après-midi, un spectateur de marque était présent dans les tribunes de Jean-Bouin pour assister au match entre le Stade français et Montpellier. L'ancien footballeur Raí, légende du Paris Saint-Germain, a été aperçu en tribune.

Dans les années 1990, il a fait partie des joueurs de football d'exception qui ont fait vibrer la France et plus particulièrement le Paris Saint-Germain. La légende du PSG, le footballeur brésilien Raí, a fait son retour dans la capitale ce samedi après-midi. La raison ? Le match de la 19e journée de Top 14 entre le Stade français et Montpellier. À 57 ans, celui qui compte 54 sélections avec la Seleção a été aperçu dans les travées de Jean-Bouin, ce qui n'a pas dû déplaire aux joueurs Parisiens et Montpelliérains.

Figure emblématique du football, Raí a l'habitude de venir voir du sport à Paris. Il avait notamment assisté au match de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. À noter que l'ancienne gloire du PSG, vainqueur de la Coupe du monde 1994, a obtenu en 2016 la nationalité française.