Pour le premier match de la 19e journée de Top 14, le Stade français s’est offert le champion de France Montpellier avec une victoire 27-17 sans bonus. Une victoire dans une ambiance ensoleillée, qui permet aux Parisiens de renforcer leur deuxième place et de conserver une belle avance dans la course aux phases-finales. Pour les Cistes, c’est une nouvelle contre-performance à l’extérieur, qui scotche un peu plus encore le MHR dans le ventre mou du championnat.

Avec quatre défaites de suite, le Montpellier de Philippe Saint-André est clairement dans le dur. Un début d’année 2023 qui voit les Cistes décrocher de plus en plus au classement, au risque de ne pas pouvoir défendre leur titre de champion de France au-delà de la saison régulière. Face à une équipe parisienne à la dynamique inverse, les Héraultais n’y arrivent plus à l’extérieur malgré une bonne entame de rencontre, et vont devoir cravacher pour arracher leur qualification pour les play-offs.

Après un petit round d’observation, Montpellier s’est laissé porter par les percées tranchantes de Masivesi Dakuwaka pour prendre rapidement le score. Une première fois, le troisième-ligne a été relayé par un bon jeu au pied de Louis Carbonel et conclu par Cobus Reinach. Une seconde fois, les Cistes ont enchainé les temps de jeu dans les 22 mètres adverses pour créer le décalage décisif pour Anthony Bouthier (0-14, 15e minute). Un Montpellier bien discipliné et appliqué en début de rencontre, afin de tenter de réussir un coup dans la capitale.

Paris a repris les commandes

Mais ensuite, c’est la défense qui a été obligée de prendre le relais, la tendance générale du match s’inversant nettement. Paris dominait alors dans plus nettement et occupait le camp adverse, avant de trouver enfin son rythme sur une faute provoquée dans un regroupement. Les locaux faisaient alors le choix fort d’aller en touche, avant d’envoyer Marcos Kremer conclure un groupé-pénétrant rageur et revanchard (7-14, 30e minute).

Fort de cette réussite, les Parisiens ont insisté dans ce secteur du ballon-porté, mais avec moins de succès. Dès-lors, sur une ultime pénalité dans les 22 mètres accordée à la sirène, le capitaine Paul Gabrillagues demandait à son buteur Joris Segonds de réduire un peu plus l’écart (10-14 à la pause).