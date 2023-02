6 NATIONS 2023 - Fabien Galthié a annoncé la composition officielle du XV de France pour affronter l'Écossedimanche à 16 heures au Stade de France. Un seul changement a été décidé par rapport au dernier match perdu en Irlande : sans surprise, Mohamed Haouas remplace Uini Atonio au poste de pilier droit. Le staff fait confiance aux 22 autres joueurs présents sur la feuille de match à Dublin.

Les Bleus affrontent l'Écosse dimanche au Stade de France pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations. Après une défaite en Irlande, le XV de France doit réagir face à des Ecossais toujours en lice pour réaliser le grand chelem. Le staff du XV de France a décidé d'opérer un seul changement par rapport au dernier match perdu en Irlande. Avec la suspension de Uini Atonio, c'est le Montpelliérain Mohamed Haouas qui sera titulaire au poste de pilier droit.

Voilà la composition du XV de France pour affronter l'Écosse ce dimanche \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u26a1\ufe0f\ud83c\udff4??????

Sinon, du grand classique pour les Bleus. Les Toulousains Baille et Marchand accompagneront le futur clermontois. Impressionnant depuis le début du Tournoi, Thibaud Flament sera une nouvelle fois titulaire en deuxième ligne avec à ses côtés Paul Willemse. Anthony Jelonch, Charles Ollivon et Grégory Alldritt, formeront la troisième ligne française, inchangée depuis les tests de novembre.

Moefana garde le numéro 12

Derrière, Fabien Galthié ne change rien et fait confiance aux mêmes hommes depuis le début de la compétition. Antoine Dupont sera bien le capitaine de l'équipe de France, et Romain Ntamack complétera la charnière 100 % toulousaine. Au centre, malgré le retour à la compétition de Jonathan Danty, le Rochelais est trop juste et Yoram Moefana garde sa place de titulaire au poste de premier centre. Le triangle arrière reste identique : Ethan Dumortier, Damian Penaud et Thomas Ramos tenteront de guider le XV de France vers un deuxième succès.

Haouas, une première depuis novembre 2021

Le seul changement est donc la présence comme titulaire de Mohamed Haouas. Sipili Falatea, habituel remplaçant de Uini Atonio, ne monte pas en grade et reste sur le banc des remplaçants. Haouas sera donc titulaire pour la première fois depuis le 6 novembre 2021 et une rencontre face à l'Argentine lors de la tournée d'automne. Il n'avait plus porté le maillot bleu depuis le grand chelem en 2022 et une victoire face à l'Angleterre lors du dernier match du Tournoi. Le pilier droit retrouvera l'Ecosse, trois ans après son carton rouge reçu à Murrayfield lors du premier Tournoi de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

"Il ne faut pas oublier qu’il y a deux ans, il avait enchaîné le Tournoi en tant titulaire, déclarait cette semaine son coéquipier Gaëtan Barlot, qui portera le numéro 16 dimanche. C’est un homme très drôle, qui aime chambrer et a toujours le sourire. Il est très important dans le groupe". Mohamed Haouas aura une belle carte à jouer à moins de sept mois de la Coupe du monde en France.

Galthié : "Il n'y avait pas de raison de modifier l'équipe"

"Il n'y avait pas de raison de modifier l'équipe, a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. Tous les joueurs qui sont alignés méritent de porter le maillot parce qu'ils sont venus le chercher. Il y a de la concurrence, elle existe."

"Ca fait quatre ans qu'on travaille sur ce groupe là, a développé Fabien Galthié. Il y a des absents aussi. Le vestaire est ouvert, le dernier exemple c'est Ethan Dumortier. Il y a encore la possibilité pour les joueurs de saisir les opportunités. Il peut y avoir une série de blessures et il faut s'y préparer."

Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert