6 NATIONS 2023 - Mercredi après-midi, lors d’un entraînement ouvert au public, on a pu constater que Jonathan Danty ne faisait toujours pas partie de l’équipe de départ quand Mohamed Haouas, en l’absence de Uni Atonio, portait une nouvelle fois la chasuble du titulaire, à droite de la mêlée tricolore.

Mercredi après-midi, face à 1200 spectateurs, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont réalisé à Marcoussis (Essonne) le premier entraînement à haute intensité de leur semaine de préparation. Sur le terrain d’honneur du CNR, la séance du jour a permis de lever les derniers doutes entourant la composition d’équipe du XV de France, qui affrontera l’Ecosse dimanche après-midi au Stade de France. En première ligne et en l’absence du suspendu Uini Atonio, c’est donc le Montpelliérain Mohamed Haouas qui débutera contre le XV du Chardon. Le Bordelo-Béglais Sipili Falatea, qui n’a encore jamais démarré un match avec l’équipe de France, sera de son côté une nouvelle fois suppléant, face à l’Ecosse.

Giroud : "Danty n’est pas encore à 100%"

Au milieu du terrain, Yoram Moefana et Gaël Fickou seront vraisemblablement associés alors que l’on aurait pu penser que Jonathan Danty, appelé dimanche par le sélectionneur Fabien Galthié, avait une chance de débuter le troisième round du Tournoi des 6 Nations. Au sujet du trois-quarts centre rochelais, longtemps blessé au genou, le directeur de la performance des Bleus Thibaut Giroud disait ceci : "On a ménagé Jo sur la première journée d’entraînement. Il est toujours dans un processus de réathlétisation. Il n’est pas encore à 100 % de ses moyens physiques mais nous avons néanmoins voulu voir où il en était". Comprenez par là que si Danty ne devrait pas jouer face à l’Ecosse dimanche après-midi, il a néanmoins de fortes chances d’affronter l’Angleterre et le pays de Galles dans la suite de la compétition.

XV de France - Jonathan Danty est encore trop juste pour jouer face à l'Écosse Icon Sport - Icon Sport

À Marcoussis, Giroud poursuivait ainsi : "Nous avons fait le choix, lors de l’entraînement à haute intensité de mercredi, de ne pas trop exposer les joueurs pour qu’ils emmagasinent un maximum de fraîcheur en vue du match de dimanche". Ainsi, l’entrainement du mercredi comptabilisa seulement 18 minutes de "ball in play" (temps de jeu effectif) quand les Bleus seront off jeudi et que la séance de vendredi est annoncée comme particulièrement light. Pour rappel, Fabien Galthié livrera la composition d’équipe dans la journée de vendredi.

La compo probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. R. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert