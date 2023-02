6 NATIONS 2023 - Le retour de Jonathan Danty se précisant, la prestation de Yoram Moefana, qui ne fut pas impérial face à l’Irlande, sera scrutée de près. Contre l'Écosse, le jeune bordelais est très attendu.

Qu’on le veuille ou non, même s’il a été renvoyé dans son club par le staff du XV de France qui le juge encore trop juste pour prétendre à jouer un match de niveau international, l’ombre de Jonathan Danty flotte de plus en plus au-dessus du maillot bleu floqué du numéro 12. Car autant l’écrire tout net : depuis le début du Tournoi, l’association entre Gaël Fickou et Yoram Moefana au centre de l’attaque du XV de France n’a pas complètement convaincu. Si le deuxième centre Gaël Fickou a livré des prestations tout à fait convaincantes à la fois contre l’Italie puis contre l’Irlande, c’est plutôt du côté du Bordelais que le bât a blessé.

S’il a globalement répondu présent dans le défi physique, notamment face à l’Irlande où il était chargé de marquer McCloskey, un sacré client ; Moefana peine à amener le petit plus que l’on ait en droit d’attendre d’un joueur disposant de son talent. Le constat fut le même face à l’Italie en ouverture. Trop discret, il avait peu pesé sur les débats dans un match a priori adapté pour que ses appuis, sa vitesse et ses qualités naturelles puissent s’exprimer à plein. "Nous sommes très satisfaits de ses performances, tempérait tout de même Galthié en conférence de presse. Nous sommes dans un sport collectif et la performance et avant tout collective. Notre force c’est notre collectif, et ça le sera toujours."

Danty espéré pour la fin du Tournoi ?

Le match contre l’Ecosse apparaît donc pour le centre de l’UBB comme une nouvelle occasion de prouver qu’il est toujours le joueur tranchant qu’il fut notamment lors du Tournoi des 6 Nations 2022. Sera-ce la dernière ? La question mérite d’être posée car Jonathan Danty revient fort, très fort. Son entrée en jeu avec La Rochelle face à Castres samedi dernier a montré qu’il était déjà prêt pour une joute de Top 14 et ce "avec trois semaines d’avance", selon son entraîneur Romain Carmignani. Sa convocation avec les Bleus au sein du groupe appelé à préparer l’Ecosse, avant son renvoi en club, peut laisser penser que le staff du XV de France compte sur lui pour la fin du Tournoi. Thibauld Giroud, directeur de la performance du XV de France, s’est exprimé à son sujet : "Pour nous, il est toujours en phase de réathlétisation. Il n'est pas à 100%, donc pour le niveau international, c'est compliqué. On en est tous conscients. Le joueur aussi. On a voulu le faire venir pour voir où il en était. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. On sait où Jo en est, Jo sait où il en est ». Et de conclure : « On espère l'avoir d'ici la fin du Tournoi. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir, savoir ce qui allait se passer les prochaines semaines".

On sait que Yoram Moefana peut aussi compter sur sa polyvalence centre/ailier pour aider les Bleus. Mais sur l’aile aussi, la concurrence est énorme. Mine de rien, la pression charge chaque jour un peu plus les épaules du jeune centre.