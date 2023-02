Face à l’Ecosse, Mohamed Haouas, disparu des radars tricolores depuis plusieurs mois, aura la lourde responsabilité de remplacer le géant Uini Atonio sur la ligne de front. Saura-t-il saisir la main tendue par le staff tricolore ?

Aux prémices de l’ère Galthié, Mohamed Haouas était quasiment considéré comme un élément incontournable du système tricolore. A l’époque, ledit « Momo » était logiquement qualifié d’« ovni » par le sélectionneur national, tant le parcours de vie et de rugbyman du pilier montpelliérain (il avait échappé à toutes les filières de formation) sortait alors de l’ordinaire. En tout état de cause, Haouas a donc connu de grands moment sur la ligne de front du XV de France et fut par exemple, lors du Tournoi des 6 Nations 2021, un titulaire indiscutable de la sélection tricolore. Mais « Momo » eut aussi son lot d’avaries sous le maillot bleu et à ce titre, la poire qu’il administra à l’Ecossais Jamie Ritchie à Murrayfield (2020), puis le carton rouge qui s’en suivit, eurent le retentissement qu’ils méritaient probablement...

Et puis ? Uini Atonio est ressorti de l’anonymat dans lequel il avait plongé depuis la fin de la Coupe du monde au Japon, le pilard rochelais a enchainé les performances majuscules en sélection et mis ses concurrents directs (Sipili Falatea, Demba Bamba, Dorian Aldgeheri et Mohamed Haouas, donc à plusieurs kilomètres de distance.

Barlot : "Haouas est très important dans le groupe"

Atonio étant aujourd’hui suspendu pour avoir asséné un plaquage dangereux au talonneur irlandais Rob Herring, on aurait pu s’attendre à ce que son habituelle doublure (le Bordelo-Béglais Falatea) démarre en bleu pour la première fois de sa carrière. Il n’en sera finalement rien et, au nom de la mobilité du pilier montpelliérain, le staff tricolore a donc choisi d’offrir une nouvelle chance à Mohamed Haouas, qui n’avait plus été titulaire en équipe de France depuis l’automne 2021.

Dès lors, Haouas saura-t-il saisir la main tendue par Fabien Galthié et ses adjoints ? Relancera-t-il, dimanche au Stade de France, une carrière en souffrance depuis plusieurs mois ? Mercredi après-midi, lors d’une conférence de presse organisée au CNR de Marcoussis, le talonneur du Castres olympique et des Bleus Gaetan Barlot déclarait en tout cas au sujet de son coéquipier : "Il ne faut pas oublier qu’il y a deux ans, il avait enchaîné le Tournoi en tant titulaire. C’est un homme très drôle, qui aime chambrer et a toujours le sourire. Il est très important dans le groupe". Dans ce cas…