6 NATIONS 2023 - Depuis près de deux ans, le staff des Bleus mise souvent sur un banc à six avants et deux trois-quarts. Malgré la défaite en Irlande, le fameux "6-2" est reconduit. Tâche aux remplaçants d'amener un peu plus face à l'Ecosse...

Fallait-il tout changer après la défaite en Irlande, et notamment la constitution du banc des remplaçants ? Non, et Fabien Galthié n'a pas jugé nécessaire de tout bouleverser. Une défaite chez les numéros uns mondiaux n'ayant rien de déshonorant. D'autant plus qu'à huit minutes du terme, les Bleus n'étaient menés que de six points. Seulement voilà, les "finisseurs" chers au sélectionneur tricolore n'ont pas su apporter "ce petit plus" permettant de faire basculer la rencontre pour l'emporter à Dublin. Sipili Falatea n'a pas autant amené qu'à l'automne, Romain Taofifenua a été moins percutant, François Cros a semblé emprunté, Sekou Macalou n'a pas été trouvé, quand Matthieu Jalibert est impliqué sur le dernier essai irlandais. Gaëtan Barlot, lui, n'a joué "que" six minutes et Baptiste Couilloud n'est carrément pas entré sur la pelouse de l'Aviva Stadium ! Bref, le banc composé par Fabien Galthié et son staff n'a pas fait la différence, ou du moins pas du bon côté...

Voilà la composition du XV de France pour affronter l'Écosse ce dimanche \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u26a1\ufe0f\ud83c\udff4??????

Malgré tout, c'est avec cette constitution de banc à six avants et deux trois-quarts que les Bleus ont construit leurs récents succès et notamment leur série de victoires. Sur leurs quatorze bons résultats consécutifs des Tricolores, onze l'ont été avec un "6-2". Les trois autres alors ? Contre l'Italie pour enclencher cette dynamique, ce fut un choix ; face au pays de Galles, ce fut contraint par les absences de Romain Taofifenua et de Damian Penaud pour cause de Covid ; et enfin contre l'Australie à l'automne, le deuxième ligne Killian Geraci dut déclarer forfait à l'échauffement, finalement remplacé par l'ailier Matthis Lebel. "Ce banc à 6-2, c'est une formule qui nous permet de finir la seconde mi-temps en lâchant au niveau de la conquête et du milieu de terrain un pack quasiment tout neuf. Ces joueurs patientent sur le bord de la touche, et sont prêts à être lâchés autour de la 50e pour apporter un supplément d'âme et d'énergie. Voilà notre stratégie", se défendait le sélectionneur lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Cros a retrouvé du rythme

Ceci étant rendu possible grâce à la polyvalence des joueurs du XV de France : Macalou ayant ce profil "hybride" pouvant évoluer aussi bien en troisième ligne qu'à l'aile comme contre l'Afrique du Sud ou le Japon en novembre ; Thibaud Flament pouvant glisser de la deuxième à la troisième ligne ; Anthony Jelonch et Charles Ollivon pouvant dépanner et faire le chemin inverse ; Matthieu Jalibert et Thomas Ramos couvrant les postes d'ouvreur et d'arrière ; Damian Penaud et Yoram Moefana évoluant au centre ou à l'aile. Et enfin, François Cros. Fabien Galthié avait évoqué la possibilité qu'il avait de dépanner au centre de la ligne de trois-quarts. En manque de rythme en début de Tournoi la faute à une blessure au genou, le troisième ligne toulousain revient bien et a notamment signé une très belle performance pendant plus d'une heure sur la pelouse du Vélodrome de Marseille contre Toulon samedi dernier. De retour en forme, François Cros sera de nouveau remplaçant dimanche face à l'Ecosse. Et si c'était le chaînon manquant au "6-2" chez les Bleus ? Réponse dimanche.