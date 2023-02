6 NATIONS 2023 - Le staff de l'équipe de France a dévoilé ce mercredi soir la liste des quatorze joueurs relâchés avant la rencontre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse dimanche. Parmi les joueurs qui pourront donc jouer ce week-end en Top 14, nous retrouvons Jonathan Danty, encore trop juste pour disputer le match face à l'Écosse.

Appelé avec le XV de France la semaine dernière après avoir récupéré de sa blessure au genou, Jonathan Danty est encore trop juste pour participer à un match international. Le centre rochelais ne faisait pas partie des titulaires lors des entraînements des Bleus cette semaine, il a même carrément été relâché par le staff tricolore ce mercredi, en compagnie de treize autres joueurs. Mis à la disposition de La Rochelle, il devrait sans doute jouer ce samedi lors de la réception de Brive, ce qui lui permettra de retrouver du rythme, sans doute. Il n'est pas le seul Rochelais à être dans ce cas, puisque Yoan Tanga, Antoine Hastoy et Thomas Lavault rejoindront eux-aussi le groupe Jaune et Noir pour cette fin de semaine et ne feront pas partie du groupe élargi des Bleus face à l'Écosse.

Le staff des Bleus a dévoilé la liste des quatorze joueurs relâchés avant la rencontre face à l'Écosse dimanche.



Dans cette liste, on retrouve 4 Rochelais dont Jonathan Danty !



Parmi les autres joueurs libérés, on retrouve le Montpelliérain Bastien Chalureau, les Bordelais Louis Bielle-Biarrey et Romain Buros, le Parisien Clément Castets, le Palois Emilien Gailleton, le Racingman Ibrahim Diallo mais aussi les Toulousains Alexandre Roumat, Matthis Lebel et Pierre-Louis Barassi.

Pour affronter l'Écosse ce dimanche au Stade de France, Fabien Galthié devrait faire confiance à une équipe similaire à celle battue en Irlande il y a deux semaines...

La liste complète des 14 joueurs relâchés :

- Clément Castets (Stade français)

- Bastien Chalureau (Montpellier)

- Dylan Cretin (Lou)

- Ibrahim Diallo (Racing 92)

- Thomas Lavault (La Rochelle)

- Alexandre Roumat (Toulouse)

- Yoan Tanga (La Rochelle)

- Pierre-Louis Barassi (Stade toulousain)

- Louis Bielle-Biarrey (UBB)

- Romain Buros (UBB)

- Jonathan Danty (La Rochelle)

- Emilien Gailleton (Pau)

- Antoine Hastoy (La Rochelle)

- Matthis Lebel (Toulouse)