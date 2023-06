NATIONALE - Après la prolongation de son manager, le Racing Club narbonnais a décidé de poursuivre l'aventure avec Sébastien Logerot et Brice Mach. Le préparateur physique, Maxence Rivière a également prolongé son contrat. Le staff audois devrait donc rester inchangé pour les années à venir.

Julien Seron, le manager des Orange et Noir a récemment prolongé son contrat pour une durée de trois ans. Comme pressenti ces dernières semaines, le club audois a décidé d'également prolonger ses adjoints pour une durée de trois ans. Sébastien Logerot en charge notamment de la défense et Brice Mach qui s'occupe des avants s'inscrivent donc dans le projet du RCN pour les années à venir. Avec en plus la prolongation de Maxence Rivière, préparateur physique, les Narbonnais s'inscrivent réellement dans une volonté de continuité.

Le pari de la stabilité

Xavier Marco, président du club audois, ainsi que son vice-président, Pierre Lavigne comptent donc sur le trio d'entraîneurs pour faire remonter le club audois en Pro D2. Un projet de longue durée qui est en train de se développer pour espérer retrouver la deuxième division d'ici les deux à trois prochaines années. Souvent tiraillé par les départs fréquents de ses dirigeants et de ses entraîneurs, le Racing Club narbonnais n'a jamais vraiment réussi à retrouver sa régularité. En tout cas pour Xavier Marco, le message est clair : prendre le temps de se reconstruire en comptant sur les entraîneurs actuels pour regoûter au plaisir du plus haut niveau.

Dans un communiqué, les dirigeants assurent : "Nous renouvelons l'intégralité du staff sportif pour les trois prochaines saisons. le racing à travers cette décision forte souhaite s'inscrire dans une démarche de stabilité". Sébastien Logerot assure : "Je suis vraiment ravi, honoré et surexcité de poursuivre l'aventure dans ce club. ", quand Brice Mach explique être ici "pour travailler et faire les choses bien".