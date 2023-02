6 NATIONS 2023 - La situation du rugby gallois s'assombrit. Avec deux défaites en deux rencontres du Tournoi, le pays de Galles est en mauvaise posture à sept mois de la Coupe du monde. Sur fond de désaccord entre les joueurs et la Fédération concernant les contrats des internationaux, les caméras de Netflix qui tournent une série documentaire sur le Tournoi des 6 Nations, ont été priées de quitter la sélection.

Le rugby gallois vit des moments très difficiles. En plus d'une situation sportive catastrophique avec deux défaites en deux journées du Tournoi des 6 Nations (face à l'Irlande et l'Ecosse), et un échec humiliant en novembre avec une défaite à domicile face à la Georgie, la situation est très tendue entre les joueurs et la Fédération.

Les internationaux gallois reprochent à la WRU de ne pas avoir trouvé d'accord financier avec les clubs gallois, qui sont donc incapables de proposer des contrats aux joueurs pour la saison prochaine, ce qui pourrait conduire certaines stars à rejoindre d'autres championnats.

Netflix doit plier bagage

Dans ce contexte détestable, et alors que les joueurs ont menacé de faire grève lors de la prochaine journée du Tournoi face à l'Angleterre le 25 février prochain, les caméras de Netflix ont dû quitter la sélection.

La plateforme de streaming mondiale tourne en ce moment un documentaire sur le Tournoi des 6 Nations, à l'instar de ce qu'ils font déjà avec la Formule 1 ou le tennis dernièrement. Le Daily Mail nous apprend que les caméras du géant américain ont quitté la conférence de presse lorsque le légendaire capitaine Alun Wyn Jones est arrivé devant les journalistes ce jeudi.

Le documentaire, très attendu, devrait sortir l'année prochaine. En fin de conférence de presse, Warren Gatland, le sélectionneur de la sélection galloise revenu en fin d'année 2022 après le départ forcé de Wayne Pivac, s'est levé et désabusé a lâché dans un soupire : "Bienvenue au pays de Galles"...