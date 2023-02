TOP 14 - Au lendemain du choc opposant les Français aux Irlandais, les hommes de Fabien Galthié sont au repos cette semaine. Seuls deux Bleus devraient fouler les pelouses du championnat ce week-end, Baptiste Couilloud et François Cros.

Après un choc éreintant face à l'Irlande, il est l'heure de prendre un peu de repos pour les hommes de Fabien Galthié. Ce week-end le Top 14 reprend ses droits et la plupart des Bleus pourront recharger les batteries avant d'affronter l'Ecosse dans leur antre. L'ensemble des joueurs qui constituaient le XV de départ face aux Irlandais seront protégés par la convention FFR-LNR et seront donc bien au repos ce week-end. En ce qui concerne les remplaçants en revanche, certains d'entre eux pourraient bien fouler les pelouses du championnat. S'il semblerait que Wardi, Barlot, Falatea, Taofifenua, Macalou et Jalibert soient ménagés, Baptiste Couilloud et François Cros pourraient bien chausser les crampons en clubs.

Haouas (Montpellier), Baubigny (Toulon), Le Garrec (Racing 92), Jaminet (Toulouse) et Delbouis (Stade français), réservistes lors du match face à l'Irlande, postulent tous avec leurs clubs respectifs pour la 18e journée de Top 14 qui débutera ce samedi.

Cros et Couilloud sur les pelouses du Top 14 ce week-end ?

Face à l'Irlande Baptiste Couilloud est le seul remplaçant à ne pas avoir fait son entrée en jeu. Absent de la feuille de match lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations, le demi de mêlée n'a donc toujours pas porté le maillot frappé du coq cette année. Touché aux cervicales à l'aube de la nouvelle année, le Lyonnais n'a plus retrouvé les terrains depuis le 31 décembre dernier, c'était face à Brive lors de la 14e journée de Top 14. Voilà donc un mois et demi que Baptiste Couilloud est éloigné des terrains mais cette période pourrait bien prendre fin ce week-end face à Montpellier.

Le demi de mêlée ne sera sans doute pas le seul joueur à troquer le Bleu pour ses couleurs en club puisque François Cros devrait également postuler avec le Stade toulousain. Contrairement à son coéquipier lyonnais, le troisième ligne est entré en jeu face à l'Irlande. François Cros compte donc 100 minutes de jeu au total cette saison. Depuis son retour de blessure (genou), l'international n'a jamais été titularisé.

François Cros devrait porter le maillot toulousain ce week-end. Icon Sport - Icon Sport

En manque de rythme depuis le début de la saison, Baptiste Couilloud et François Cros devraient donc avoir l'occasion de grappiller un temps de jeu précieux en Top 14 avant de retrouver les Bleus pour la suite du Tournoi.