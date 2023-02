Le troisième ligne François Cros et l'arrière Melvyn Jaminet ont été laissés à disposition du Stade toulousain par le staff du XV de France cette semaine. Ils se sont donc entraînés avec leurs partenaires de club ce lundi et pourront jouer samedi, à Marseille, contre Toulon.

Après une semaine complète de vacances, en l'absence de journée de Top 14 le week-end dernier, les joueurs du Stade toulousain ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi. Parmi eux, sur le terrain annexe d'Ernest-Wallon, deux internationaux français étaient du déplacement à Dublin avec les Bleus. En effet, le troisième ligne François Cros et l'arrière Melvyn Jaminet ont été laissés à disposition du leader du championnat. Le premier, qui est récemment revenu à la compétition après son opération du genou, était remplaçant à l'Aviva Stadium et est entré en fin de match. Le staff du XV de France considère donc qu'il a encore besoin de retrouver du rythme.

Jaminet, s'il faisait partie des 28 hommes retenus lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations, n'était pas présent sur le feuille de match en Italie, puis en Irlande. Son partenaire en club Thomas Ramos lui a été préféré dans le XV de départ et le banc de touche en 6-2 (six avants et deux trois-quarts) l'a desservi. Du coup, Fabien Galthié et ses adjoints ont choisi de le renvoyer en club (les internationaux protégés sont libres cette semaine mais ne peuvent pas jouer) et il postule donc avec les Rouge et Noir pour le déplacement à Marseille, contre Toulon samedi.

Quid de Willis et Capuozzo

Si Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos sont donc au repos, l'Anglais Jack Willis et l'italien Ange Capuozzo, qui se sont affrontés ce dimanche avec leurs sélections respectives, sont aussi potentiellement disponibles pour la rencontre face au RCT. Mais ils étaient en récupération avec leurs équipes nationales ce lundi et seulement libérables dans la soirée. Le staff toulousain attendait de faire le point sur leur état physique avant de prendre une décision les concernant, à savoir les intégrer à l'effectif ou les laisser au repos.

Jack Willis avec le maillot du XV de la Rose face à l'Italie SUSA / Icon Sport

L'ailier Arthur Retière et le talonneur Ian Boubila, forfaits lors de la réception de Bayonne, ont effectué leur retour. L'ailier Nelson Épée, qui était avec France 7 le mois dernier, aussi. En ce début de semaine, le pilier Rodrigue Neti, et l'ailier ou centre Dimitri Delibes sont aux soins mais, suivant leur évolution, pourraient aptes pour samedi. En revanche, Charlie Faumuina, Selevasio Tolofua, Tim Nanaï-Williams et Lucas Tauzin devraient manquer à l'appel. Comme le talonneur international Peato Mauvaka, blessé au doigt depuis mi-janvier, qui est en reprise adaptée.