TOURNOI DES 6 NATIONS - En avant match d'Irlande - France, nous sommes revenus en longueur sur les Bleus, leur compo, leurs forces et leurs faiblesses. Mais nous nous sommes également penchés sur l'adversaire du jour.

L'Irlande est la première nation mondiale. Lorsqu'on analyse le XV ligne par ligne, il est difficile de trouver des faiblesses, et même plus que ça, de la concurrence. En particulier en deuxième et troisième ligne. Plus de détails en images.