TOP 14 - Patrick Arlettaz prendra du recul en fin de saison. C'est le concerné lui-même qui l'a annoncé hier soir durant l'émission de Canal+Rugby sur Twitch. Le manager de l'USAP est en place depuis sept ans.

L'histoire d'amour entre l'USAP et Patrick Arlettaz devrait s'arrêter en fin de saison. L'emblématique manager du club Sang et Or, présent au club depuis 2016, a annoncé durant l'émission Twitch de Canal+Rugby qu'il va "prendre du recul" sur son poste. En cause, une certaine fatigue après un si long passage dans le club catalan qu'il exprime avec son franc-parler habituel : "Ça fait sept ans que je suis là. Et chez nous, 7 ans, ça se compte en année de chien. C'est très très prenant. Il y a des joueurs qui entendent mes discours trois fois par semaine depuis sept ans, qui supportent ma tête depuis tout ce temps (rires), ils ne le disent pas, mais c'est peut-être aussi long pour eux."

INFO CANAL+ | DIGITAL SPORT



"Je vais prendre du recul..."



Patrick Arlettaz, le manager de l'#USAP, évoque en exclusivité dans notre "@TwitchFR Rugby Club" son avenir en fin de saison et parle de David Marty en potentiel successeur \ud83d\udc40



Replay du live bientôt @myCANAL et YT \ud83d\udc4c pic.twitter.com/EK6M5NL6jw — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 6, 2023

Cette déclaration arrive pendant un temps fort de la saison. Perpignan, toujours engagé dans la lutte pour le maintien, vient de remporter ses deux derniers matchs, à domicile face au Stade Français (31-24) et sur la pelouse de Brive (22-24). Ce regain de forme arrive après un passage mouvementé en coulisses, où le manager usapiste aurait pu perdre sa place sans le fort soutien de ses joueurs et de ses supporters. Mais avec ce départ, qui pour prendre la place du manager général, occupé par l'ancien centre de l'équipe de France depuis l'an dernier ?

David Marty en successeur désigné ?

En interne, la course pour son remplaçant a déjà démarré. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la relève de l'ancien joueur qui a commencé sa carrière dans le club usapiste. Mais la réponse se trouve peut-être au sein de l'encadrement de... l'USAP, pour l'intéressé. Un candidat tout désigné pour sa relève est l'entraîneur actuel de la lanterne rouge du Top 14, David Marty. "Ce n'est pas à moi de décider. Mais il connaît très bien le club, il y a fait toute sa carrière et il a les qualités pour entraîner."

Le champion de France 2009 a déjà eu la lourde tâche de prendre sa place au bord du terrain l'an passé, un choix dicté par Patrick Arlettaz : "Je ne l'ai pas appelé parce que c'était mon ami, des amis j'en ai plein, et beaucoup n'y connaissent rien en rugby. Mais parce qu'il avait beaucoup de choses à apporter à Perpignan. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais je crois qu'on peut faire de belles choses en étant de ce club-là. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs."

Dans tous les cas, Patrick Arlettaz voudra finir la saison en beauté. Revenus à six points de la première place non relégable, lui et les siens auront à coeur de se maintenir dans l'élite du rugby français. Le manager sait qu'il pourra compter sur le soutien de ses joueurs et de la ferveur d'Aimé-Giral pour parvenir à cet objectif. Le prochain rendez-vous est le samedi 18 février, avec la réception cruciale de la Section paloise.