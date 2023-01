Lanterne rouge du championnat, Perpignan n’avait d’autre choix que de faire un gros coup face au Stade Français, pour espérer pouvoir se maintenir. C’est chose faite ce samedi 28 janvier. En inscrivant quatre essais contre trois, les Catalans se sont imposés 31 à 24 face à Paris et renouent avec la victoire, eux qui n'avaient plus gagné depuis le 26 novembre 2022.

Au pied du mur et portés par un stade Aimé-Giral aux couleurs Sang et Or, les Perpignanais ont pris le match à leur compte dès la 5e minute (3-0, 5e). Et n’ont plus lâché le score jusqu’au coup de sifflet final. En face, la défense parisienne s'est fait transpercer de toute part, elle qui n’avait encaissé que 20 essais lors des 15 premières journées.