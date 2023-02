TOP 14 - Dans le match de la peur, dans un Amédée-Domenech des grands jours, l'USAP a remporté une rencontre capitale dans la course au maintien (22-24). Le premier succès de la saison en dehors d'Aimé-Giral est l'œuvre de Sawailau, qui a planté l'essai de la gagne en fin de partie.

C'était un des fameux matchs à huit points. Au terme d'une rencontre enlevée, où l'ensemble des acteurs ont répondu aussi bien dans l'esprit que dans le jeu, Perpignan a réalisé un énorme coup en croquant Brive dans son antre (22-24). Un succès qui permet aux Sang et Or (14es) de revenir à la hauteur des Brivistes (13es, 26 points).

On s'attendait à un match fermé, à Amédée Domenech. On a eu tout le contraire ! Dans un premier acte emballant, l'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. À la suite d'un premier quart d'heure passé dans son camp, Brive a frappé le premier, contre le cours du jeu. Sur un magnifique lancement, Sanchez a placé Lee dans l'intervalle. Le centre, au contact, a retrouvé Ferté. Le jeune arrière, décomplexé, a réussi un magnifique bras enroulé pour permettre à Bituniyata d'aller à l'essai (7-0, 14e).

Pas sonnés par ce coup du sort, les Sang et Or ont rapidement montré leur caractère. Sur le renvoi, dans un ruck, un avant a remis les mains sur le ballon. Immédiatement, Deghmache a senti le bon coup dans le côté fermé. Après une charge d'un de ses partenaires, le demi de mêlée de poche a feinté la passe, en bord de ruck, pour filer dans l'en-but (7-7, 16e). On vous l'avait dit, on a connu des matchs moins rythmés au niveau du jeu.

Libérée, la bande à Arlettaz a continué de relancer les ballons à la main, et ce même depuis leur partie de camp. Sur une action d'envergure, les Brivistes se sont mis à la faute au sein des 22 mètres. McIntyre en a profité pour offrir, pour la première fois, l'avantage au score aux siens (7-10, 20e).

Sur le renvoi, en chasse, Paul Abadie a plaqué en l'air Tedder. Logiquement, le demi de mêlée a été averti d'un carton jaune (7-10, 21e). En difficulté, et sans un joueur clef, le CAB aurait pu plonger. Ce n'est pas le style de la maison. Les Coujoux ont resserré les liens à l'image d'une défense grandiose d'Arnold. Décalé par Tedder, sur un beau surnombre, Crossdale a lâché le ballon au moment d'aplatir le deuxième essai de l'USAP. L'ailier a vu son bras être frappé par le centre briviste.

Derrière, les Corréziens sont enfin partis jouer dans le camp des Catalans. Pour récompenser les efforts de ses partenaires, en infériorité numérique, Sanchez a claqué un drop de 35 mètres pour égaliser (10-10, 33e). Et on pourrait se dire que les Coujoux, au final et sans faire offense à Paul Abadie, ont été plus en difficulté à égalité numérique. Juste avant la pause, Dubois, sur une percée remarquable de Tedder, est allé marquer un essai dans l'en-but. Malheureusement pour l'USAP, au départ de l'action, Taumoepeau a réalisé un en-avant au moment de la croiser entre Tedder et Dubois. Ludovic Cayre a refusé cet essai, et au moment de revenir aux vestiaires, les équipiers de Bachelier pouvaient nourrir une grande frustration.

Sawailau, la toupie du bonheur

Mieux dans l'occupation du terrain, Brive a coincé l'USAP dans son camp. Sanchez a sanctionné l'indiscipline catalane par le biais du pied pour donner un premier break d'avance aux Corréziens (19-10, 53e).

À contrario du premier acte, les Sang et Or ont été d'une efficacité impressionnante au changement de côté. Sur une passe au pied de McIntyre, Crossdale, à la réception et dans l'en-but, a été bousculé par Ferté. Ludovic Cayre a pris ses responsabilités et a accordé logiquement un essai de pénalité. Coupable, l'arrière du CAB a été averti (19-17, 57e).

Une nouvelle fois en infériorité numérique, les équipiers de Sanchez ont su faire corps. Si le maestro argentin a manqué un drop (59e), le jeune Carbonneau, plein de culot, s'est montré inspiré dans l'exercice de plus de 35 mètres (22-17, 66e). Brive était à l'abri d'une pénalité, mais pas d'un essai.

Sur une pénalité glanée en mêlée fermée, un secteur où ils ont dominé dans le second acte avec notamment l'apport de Lotrian, les Catalans ont eu la cartouche de la gagne. Avec une combinaison, les Usapistes ont mis un maul en marche. Stoppé à 3 mètres de l'en-but, Rodor a joué l'avantage vers ses arrières. À hauteur de McIntyre, Sawailau a échappé à Hervé d'une toupie, et a résisté au retour de Bituniyata pour planter l'essai de l'égalisation. À 22 mètres, légèrement sur le côté, Tedder s'est chargé de la transformation de la gagne (22-24, 75e).