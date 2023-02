De retour au Michelin après treize mois d’absence, Peceli yato a inscrit un formidable triplé qui a pesé de tout son poids dans le succès bonifié de l’ASM.

Peceli, on imagine votre satisfaction à l’issue de ce match...

Treize mois, c’est vraiment long (sourire). J’étais déjà heureux de retrouver les copains la semaine dernière, ça fait encore plus de bien de retrouver le Michelin. On a bien travaillé cette semaine pour affronter Castres, et je crois qu’on a réalisé du bon travail d’équipe.

Votre retour après cette longue absence a coïncidé avec le premier match de Christophe Urios. Hasard, ou pas ?

Je le redis : treize mois, c’est vraiment long (il se marre). En fait, c’est Christophe qui m’a demandé si je pouvais jouer titulaire ou pas. J’ai trouvé ça bien qu’il vienne en parler directement avec moi. Je lui ai dit : c’est toi qui décides, si tu veux que je joue, je peux. J’avais besoin de jouer, et envie de démontrer quelque chose pour l’équipe. On a manqué de beaucoup de choses ces derniers temps, notamment de caractère, de vitesse dans les rucks et d’agressivité. Je pensais modestrement pouvoir apporter ça.

Comment va votre genou, après 80 minutes de jeu ?

Le genou va bien. En début de semaine, pourtant, c’était moyen. Et puis, pendant l’entraînement, j’ai essayé de jouer comme si j'avais un genou normal. Il faut essayer de se déconnecter dans la tête, sinon on aurait toujours peur quand on revient d’une si longue blessure. J’ai senti que je n’étais pas trop mal, et je dois remercier le staff médical qui a super bien travaillé avec moi pendant ces 13 mois. Je leur dois beaucoup. Par contre, mon genou, je vais le garder bien au frais ce soir et demain ! (rires).

Peceli Yato et Arthur Iturria au top \ud83d\udcc8

Josaia Raisuqe et Filipo Nakosi fautifs \ud83d\udcc9



Les tops et flops de Clermont - Castres !https://t.co/9gHTvbZYWX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Ce triplé pour votre retour, c’est beaucoup d’émotions ?

Oui… Mais ce triplé, ce n’est pas moi, c’est juste le travail de mes équipiers que j’ai conclu. Ça a bien tourné pour moi, mais ce sont les autres qui ont bossé dur pour que je passe la ligne. On a retrouvé un peu de notre caractère.

Deux de vos essais sont très collectifs, mais le second, difficile de dire que vous ne vous l’êtes pas fait tout seul...

C’est l’envie. L’envie de montrer un coeur de guerrier, pour faire des choses comme ça. Il y a des jeunes joueurs qui suivent, il faut leur montrer la voie. C’est pour ça que je dis que c’est un travail d’équipe.

À peine revenu, vous vous imposez comme un leader que réclamait Christophe Urios….

Il reste neuf matchs, on a besoin de travailler très dur pour bien finir et je ne vais pas lâcher. Il y a de bons joueurs dans cette équipe en 2e et 3e ligne, mais je veux jouer, je veux aider cette équipe à atteindre le top 6. Je n’arrive pas trop à parler à mes coéquipiers, je préfère montrer les choses avec des actes. Si je suis leader dans le jeu plutôt que par la voix, je serai déjà heureux.